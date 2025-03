In occasione della Amplify Conference 2025, evento annuale organizzato da HP negli USA, il colosso dei computer ha mostrato le novità pensate per questo 2025 in ambito PC AI. Si tratta di un’ampia gamma di prodotti (alcuni dei quali annunciati) rivolti non solo al mondo lavorativo (comunque in primo piano), ma anche al settore consumer e in particolare al gaming.

Come ogni anno, Amplify Conference è un evento di un certo calibro per HP, motivo per cui tra i “presenti” ritroviamo importanti aziende come AMD, Intel (con relativi CEO) e, più in generale, i maggiori partner che operano del settore. Come detto in apertura, il produttore ha messo in mostra diverse novità, alcune delle quali avevamo già intravisto di sfuggita in occasione del CES di Las Vegas di inizio gennaio, anche con un certo interesse (il tempo purtroppo è sempre poco).

HP porta l’AI su oltre 80 PC con i chip AMD e Intel dotati di NPU

Come ampiamente anticipato al CES 2025, il mondo dei PC si sta adeguando sostanzialmente a quello che “richiede” il mercato. L’interesse attualmente è focalizzato sull‘Intelligenza Artificiale e sulle capacità che i PC di nuova generazione hanno di eseguire applicativi accelerati con AI in locale, quindi di conseguenza i maggiori produttori di settore con a capo NVIDIA, seguita da AMD, Intel e anche Qualcomm, si muovono nella stessa direzione.

Tra le novità mostrate da HP per l’occasione spiccano sicuramente i notebook per lavorare della serie EliteBook. Si tratta di una delle linee più vendute di HP a livello globale, ora aggiornata dall’azienda con le ultime proposte a marchio AMD e Intel dotate di NPU sino a 50 TOPS (vedi Ryzen AI, Lunar Lake ecc).

HP EliteBook 8 G1i è uno degli esempi lampanti, tuttavia non mancano le opzioni che guardano alla piattaforma Qualcomm Snapdragon come EliteBook 6G1q. Rimanendo in ambito lavorativo, c’è posto anche per i desktop compatti EliteDesk e gli AiO come EliteStudio 8 AIO G1i, sempre con un occhio all’AI e piattaforma Intel di ultima generazione.

Quando parliamo di AI non possiamo fare a meno di parlare di software e soluzioni proprietarie. In questo ambito segnaliamo l’applicativo Poly Camera Pro, presente praticamente su tutti i nuovi sistemi HP e, ancora più interessante, HP AI Companion, un vero e proprio assistente AI (tutto eseguito in locale).

HP pensa anche all’utenza consumer con OmniBook e HP Omen

Non c’è solo il lavoro, ma anche lo svago, il gioco, la creatività e i classici applicativi che l’utente medio ormai esegue giornalmente sul PC come da routine. Per questo segmento di mercato HP ha pensato ai notebook serie OmniBook, ulteriormente ampliata con nuovi modelli (serie X, 7, 5 e 3), diversificati per piattaforma hardware e display (ci sono opzioni OLED 3K e 2K) ma accomunati per essere tutti PC certificati Copilot+.

HP ci dice che i notebook OmniBook arriveranno con piattaforma AMD, Intel e Qualcomm, mentre in chiusura ci sono anche un paio di chicche per i gamer, anzi tre. HP infatti ha svelato in coda il nuovo notebook da gaming ultrasottile Omen 16 Slim, con Intel Core Ultra 9 285H e NVIDIA GeForce RTX 5070, affiancato al più compatto Omen Trascend 14 (con display da 14″).

Sempre per i gamer sono in arrivo le cuffie wireless ad alta autonomia HyperX Cloud III S e, altra utility da provare, OMEN AI, applicativo che permette di ottimizzare l’esperienza in gaming con un semplice click.