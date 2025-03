Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando non una, ma potenzialmente più versioni della seconda generazione del suo Studio Display. L’analista ha rivelato l’esistenza di due progetti con nomi in codice distinti: J427 e J527. Andiamo a vedere insieme tutto ciò che sappiamo su questo nuovo prodotto del colosso di Cupertino.

Apple al lavoro su più versioni del nuovo Studio Display? Ecco i dettagli sui modelli in arrivo

Il monitor Studio Display di prima generazione è stato lanciato ormai tre anni fa, e sembra che Apple stia finalmente pianificando il suo successore. Lo scorso mese, Gurman aveva già anticipato lo sviluppo di un nuovo display esterno con nome in codice J427, previsto per il 2026. Questo modello dovrebbe essere il diretto successore dell’attuale Studio Display, piuttosto che un nuovo Pro Display.

La novità più interessante emersa negli ultimi giorni riguarda l’esistenza di un secondo progetto denominato J527. Non è ancora chiaro se questo rappresenti effettivamente una terza generazione di Studio Display o semplicemente una variante della seconda generazione con caratteristiche differenti.

Gurman offre diverse interpretazioni possibili. Una è che Apple stia semplicemente sviluppando diverse opzioni per il successore dello Studio Display, e che alla fine J427 e J527 potrebbero confluire in un unico prodotto. Questa ipotesi sarebbe coerente con i tempi di sviluppo, considerando che sono passati più di tre anni dal lancio del primo modello e che manca ancora più di un anno al debutto della seconda generazione.

Un’altra possibilità è che J527 possa essere una versione con dimensioni dello schermo o specifiche diverse. Il numero “27” nel nome in codice suggerisce fortemente che questo nuovo monitor manterrà il formato da 27 pollici dell’attuale Studio Display.

Vale la pena notare che anche il Pro Display XDR di Apple sta invecchiando, avvicinandosi sempre di più ai sei anni di vita. Questo ha portato alcuni a speculare che J527 potrebbe essere un potenziale successore del Pro Display XDR, magari posizionato come uno “Studio Display Pro” nella gamma di monitor Apple.

Il contesto diventa ancora più interessante se si considera che Apple non sembra avere piani per un iMac con display superiore ai 27 pollici, il che rende particolarmente importante per l’azienda offrire una gamma completa di monitor esterni per gli utenti di Mac mini e Mac Studio che necessitano di schermi di alta qualità.

I tempi di lancio rimangono incerti, ma le previsioni attuali indicano un debutto non prima del 2026. Nel frattempo, gli utenti Apple che hanno bisogno di un monitor esterno dovranno accontentarsi dell’attuale Studio Display o rivolgersi a soluzioni di terze parti.

Resta da vedere quale sarà la strategia definitiva di Apple per i suoi futuri display esterni, ma è chiaro che l’azienda sta esplorando diverse opzioni per rinnovare e potenzialmente espandere la sua offerta in questo settore.