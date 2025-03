Nelle scorse ore Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg ed esperto del mondo Apple, è tornato ad occuparsi degli occhiali smart che il colosso di Cupertino aveva in progetto di realizzare e che, secondo le indiscrezioni di alcune settimane fa, aveva deciso di mettere da parte.

Ebbene, a dire di Gurman il colosso di Cupertino starebbe ancora valutando la possibilità di realizzare questo dispositivo, che dovrebbe andare a competere sul mercato con gli occhiali smart Ray-Ban di Meta.

Le ultime voci sugli occhiali smart di Apple

Secondo Gurman, il prodotto a cui pensa il colosso statunitense non sarebbe un vero e proprio dispositivo per la Realtà Aumentata come Apple Vision Pro ma includerebbe varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, dei microfoni e delle telecamere, il tutto per creare un’esperienza utente accattivante.

Del resto, sempre a dire di Gurman, Apple ha le potenzialità per realizzare un prodotto da urlo, in quanto le basterebbe sfruttare la sua abilità nel design, offrire una qualità audio pari a quella vantata dagli AirPods e studiare un sistema che riesca ad integrare al massimo gli occhiali smart con iPhone.

Ricordiamo che Apple inizialmente voleva realizzare degli occhiali smart che sembrassero occhiali normali e avessero in più capacità di Realtà Aumentata, per poi ripiegare su una soluzione basata sul collegamento all’‌iPhone‌, che tuttavia non aveva la potenza o una batteria capaci di supportarli. Il colosso di Cupertino ha quindi provato a sfruttare il Mac come fonte di alimentazione di questi occhiali ma tale opzione non ha convinto i dirigenti, che hanno preferito chiudere il progetto.

In sostanza, quello degli occhiali smart del produttore statunitense è un piano ambizioso e, allo stesso tempo, difficilmente realizzabile, quantomeno nell’immediato. Ma ad oggi oggi l’azienda non ci avrebbe rinunciato del tutto.