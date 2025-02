Meta sembra avere le idee ben chiare su cosa intende fare con i suoi occhiali smart Ray-Ban. Ovvero, farli diventare un oggetto di ampia diffusione in tutto il mondo, uno strumento di marketing necessario per scardinare le ultime resistenze in questo settore.

Per agevolare questo ambizioso compito, la società di Mark Zuckerberg ha scelto di realizzare ben due spot pubblicitari per il Super Bowl, coinvolgendo due attori Marvel e creando una versione speciale degli occhiali smart per l’occasione.

Considerata la numerosità del pubblico che segue il Super Bowl e i costi milionari che le pubblicità durante tale evento riescono a raggiungere, è chiara l’intenzione della società di Mark Zuckerberg di accelerare i piani di diffusione degli occhiali smart Ray-Ban e renderli in questo modo non più un oggetto di nicchia, ma in grado di diffondersi con crescente fiducia tra vari segmenti della popolazione.

Per i più curiosi, ricordiamo che il primo dei due spot del Super Bowl è già disponibile online.

I nuovi piani di Meta per gli occhiali smart

Spot a parte, Meta ha poi precisato che gli occhiali in edizione limitata per il Super Bowl saranno un paio di Wayfarer neri opachi con lenti dorate a specchio, o lenti con i colori della squadra finalista del Super Bowl. Gli occhiali saranno dotati di una custodia incisa su misura e, come anticipato, non saranno disponibili per l’acquisto. Non è ancora dato sapere come verranno distribuiti, ma è lecito pensare che verranno regalati a celebrità e influencer, proprio allo scopo di aumentare l’interesse sul grande pubblico.

Per quanto infine riguarda i dati, la scorsa settimana Meta ha annunciato che i suoi Ray-Ban smart, come il modello Wayfarer tra i più gettonati su Amazon – hanno venduto più di un milione di unità nel 2024 e che sono in procinto i lanci di nuovi modelli, nuovi stili e versioni in edizione limitata. È anche probabile che Meta possa rilasciare sul mercato degli smart glasses entro la fine dell’anno con brand Oakley.