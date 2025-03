Abbiamo provato Apple Mac mini M2 quasi due anni fa, un mini PC ancora molto attuale e già interessante al prezzo di listino che, in queste ore, lo diventa ancor di più grazie ad una offerta che permette di risparmiare parecchio. È scontato ai prezzi più bassi mai proposti da Unieuro, che lo fa pagare solo 399€ anziché 609€, ecco tutto ciò che c’è da sapere per un acquisto informato e consapevole.

Super offerta per Apple Mac mini M2 da Unieuro

Alcune settimane fa è stata presentata la nuova versione con Silicon M4 e M4 Pro, ma è ancora oggi uno dei Mac più di successo, sia nella versione attuale che nella precedente con Apple Silicon M1, complice il prezzo competitivo e la qualità offerta. Apple Mac mini è un mini PC che va bene per la maggior parte delle persone che cercano un prodotto con cui navigare e lavorare, concedendo anche la possibilità di far girare software più pesanti a patto che non diventi una costante. Si tratta dello stesso processore installato su altri prodotti Apple come ad esempio il MacBook Air M2.

La versione di cui vi parliamo oggi disponibile in offerta da Unieuro è quella con il chip Apple Silicon M2 in versione base, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e unità SSD da 256 GB, la versione più economica, insomma. Di listino costava 729 euro ma, è possibile acquistarla oggi a 399 euro da Unieuro, il prezzo più basso mai raggiunto in assoluto.

Altrimenti, se cercavate la versione più recente e potente, anche Apple Mac mini con chip M4 con 16 GB di RAM e SSD da 256 GB di archiviazione è in offerta a un ottimo prezzo su Amazon: 669 euro invece di 729 euro.

Sono offerte slegate da campagne promozionali, ragion per cui i prezzi potrebbero tornare presto a cifre più normali. Ergo, fareste bene a non pensarci troppo.

