Dell porta in Italia gran parte dei notebook e dei monitor annunciati al CES di Las Vegas lo scorso gennaio. Partendo dai notebook, sono quattro i modelli in tutto: Dell 14 Plus, 14 Plus 2-in-1, 16 Plus e 16 Plus 2-in-1. Per quanto concerne i monitor, invece, arrivano i modelli Ultra Sharp 4K Thunderbolt Hub.

Sempre rimanendo in ambito monitor, l’azienda ha recentemente presentato una nuova gamma di monitor, progettati per il lavoro e per le attività quotidiane, che compongono le gamme Dell Plus e Pro Plus. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluse disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Nuovi notebook Dell Plus

Dell aveva stupito al CES 2025 di Las Vegas, rivoluzionando la gamma dei propri notebook con l’obiettivo di rendere più semplice la scelta del computer ai potenziali acquirenti, e introducendo i nuovi AI PC.

Come anticipato in apertura, l’azienda statunitense ha portato in Italia quattro nuovi modelli che fanno parte della gamma pensata per gaming, studio e lavoro e appartengono alla fascia intermedia di tipologia di prodotto, quella denominata Plus: tutte le soluzioni ruotano attorno a piattaforme Intel e arrivano con a bordo Windows 11.

Dell 14 Plus

Questo modello misura 314 x 226,15 x 14/16,95 mm, pesa 1,55 kg e offre un pannello WVA da 14 pollici con risoluzione FHD+ (opzionale IPS con risoluzione QHD e finitura anti riflesso).

Dal punto di vista dei processori, troviamo gli Intel Core Ultra di seconda generazione (si parte dal Core Ultra 5 226V per arrivare al Core Ultra 9 288V) con grafiche Intel Arc, affiancati da RAM LPDDR5x (16 o 32 GB) e SSD M.2 PCIe NVMe (da 512 GB, 1 TB o 2 TB).

Per quanto concerne le porte, troviamo una HDMI 2.1, una Thunderbolt 4, una USB-A (USB 3.2 Gen 1) e una USB-C (USB 3.2 Gen 2). Sul fronte della connettività, a seconda del processore, troviamo Wi-Fi 6E (802.11 ax) o Wi-Fi 7 (802.11 be). Il notebook integra una batteria da 64 Wh e si alimenta tramite USB-C a 65 W.

Dell 14 Plus 2-in-1

Rispetto al precedente modello si differenzia principalmente per il fatto di offrire un display touchscreen (WVA, 14 pollici FHD+), caratteristica peculiare in un notebook 2-in-1. Le dimensioni rimangono invariate (è leggermente più sottile nella parte più spessa) ma il peso aumenta a 1,61 kg.

Dal punto di vista delle configurazioni, troviamo pressoché le stesse possibilità del modello “classico”: stesso discorso per quanto concerne porte, connettività e batteria.

Dell 16 Plus

Questo modello è la versione zoomata del 14 Plus: misura 356,78 x 250,60 x 14,13/16,99 mm, pesa 1,87 kg e offre un pannello da 16 pollici con risoluzione FHD+ o, opzionalmente, QHD+ (anche con retroilluminazione mini-LED che spinge la luminosità a 600 nit).

Per quanto concerne le piattaforme, ancora una volta troviamo gli Intel Core Ultra di seconda generazione: Core Ultra 5 226V o 228V (con Intel Arc 130V), Core Ultra 7 256V o 258V e il più prestante Core Ultra 9 288V (con Intel Arc 140V); non cambia nulla sul fronte delle memorie (RAM e SSD), delle porte, della connettività e persino della batteria.

Dell 16 Plus 2-in-1

Arriviamo all’ultimo modello della gamma, l’unico a essere proposto nella finitura Midnight Blue (che affianca la Ice Blue che caratterizza l’intera gamma). Esattamente come il 14 Plus 2-in-1, lui riprende il 16 Plus e aggiunge lo schermo touchscreen, anche qui configurabile con retroilluminazione mini-LED e risoluzione QHD+. Dal punto di vista delle dimensioni, rimane assolutamente identico al 16 Plus ma risulta leggermente più pesante (2,05 kg). Per il resto, non troviamo differenze tangibili sulla dotazione tecnica.

Nuovi monitor Dell

Passiamo ora ai nuovi monitor presentati da Dell, essi si articolano in due gamme: Plus e Pro Plus; in tutti i casi, gli utenti possono contare sull’applicazione Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), un software pensato per offrire un’esperienza più intuitiva: ad esempio, spicca la funzionalità Easy Arrange che consente di suddividere lo schermo sfruttando modelli di partizione predefiniti o personalizzabili.

Gamma monitor Dell Pro Plus

Partiamo dal Dell Pro 14 Plus (P1425), un monitor portatile con pannello IPS LCD da 14 pollici (risoluzione 1920 x 1200 pixel) che integra un supporto inclinabile (da 10 a 90 gradi) ed è compatibile con il sistema di montaggio VESA. Si collega tramite USB-C per video, dati e ricarica (65 W).

Il Dell Pro 34 Plus USB-C Hub (P3425WE) è un monitor curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento superiore a 100 Hz con certificazione TUV eye comfort 4-star. Integra un hub USB-C, meccanismo con cui si collega al computer, e offre connettività Gigabit Ethernet.

I Dell Pro 32 Plus 4K USB-C Hub (P3225QE) e Pro 27 Plus 4K USB-C Hub (P2725QE) sono monitor dotati di un pannello da 32 o 27 pollici con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento superiore a 100 Hz e tecnologie per contenere l’affaticamento degli occhi. Si collegano al PC tramite porta USB-C (fornisce audio/video, dati e alimentazione fino a 90 W).

Il Dell Pro 75 Plus 4K Touch (P7525QT) è un monitor enorme pensato per contesti specifici come le sale conferenze. Unisce un design moderno a un sistema di montaggio semplice. Il pannello da 75 pollici (risoluzione 4K) supporta il multi-touch (a 20 punti). È integrato un sistema audio con altoparlanti da 20 W. Supporta la configurazione multi-monitor e offre le tecnologie Crestron Connected e Crestron XiO Cloud per il controllo a distanza (all’interno di un sistema di controllo di rete).

Gamma monitor Dell Plus

Un gradino sotto troviamo la gamma Plus che, alla pari di quanto avviene nel mondo dei notebook dell’azienda, offre soluzioni pensate per il gaming, per lo studio o per il lavoro. Il tutto senza rinunciare al design.

Il Dell 34 Plus USB-C (S3425DW) è un monitor curvo da 34 pollici con risoluzione WQHD e refresh rate a 120 Hz; è progettato per funzionare perfettamente sia con Windows che con macOS. Include la certificazione AMD FreeSync Premium e un sistama audio con due altoparlanti da 5 W.

Il Dell 27 Plus 4K USB-C (S2725QC) è invece un monitor “piatto” da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz; nonstante le dimensioni più compatte e la perdita del form factor curvo, offre le medesime specifiche del modello illustrato poco sopra.

Disponibilità e prezzi dei nuovi notebook e monitor Dell

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi notebook e dei nuovi monitor targati DELL. Per ogni modello discusso, riporteremo disponibilità e prezzo consigliato per il mercato italiano (se diffuso dal produttore).

Notebook Dell 14 Plus Già disponibile in Italia nella colorazione Ice Blue Prezzo di partenza consigliato: 1.149 euro

Notebook Dell 14 Plus 2-in-1 Già disponibile in Italia nella colorazione Ice Blue Prezzo di partenza consigliato: 999 euro

Notebook Dell 16 Plus Già disponibile in Italia nella colorazione Ice Blue Prezzo di partenza consigliato: 1.149 euro

Notebook Dell 16 Plus 2-in-1 Già disponibile in Italia nelle colorazioni Ice Blue e Midnight Blue Prezzo di partenza consigliato: 1.149 euro

Monitor portatile Dell Pro 14 Plus (P1425) Già disponibile anche in Italia sul sito ufficiale Prezzo consigliato: 308,66 euro

Monitor Dell Pro 34 Plus USB-C Hub (P3425WE) Già disponibile anche in Italia sul sito ufficiale Prezzo consigliato: 799,10 euro

Monitor Dell Pro 32 e Pro 27 Plus 4K USB-C Hub (P32/2725QE) Già disponibile anche in Italia sul sito ufficiale Prezzi consigliati: 829,60 euro (32 pollici) o 658,80 euro (27 pollici)

e Monitor Dell Pro 75 Plus 4K Touch (P7525QT) Disponibile a partire dal 27 marzo 2025 Prezzo indicativo: 3.999,99 dollari

Monitor Dell 34 Plus USB-C (S3425DW) Disponibile a partire dal 20 marzo 2025 Prezzo indicativo: 419,99 dollari

Monitor Dell 27 Plus 4K USB-C (S2725QC) Disponibile a partire dal 20 marzo 2025 Prezzo indicativo: 349,99 dollari



Concludiamo parlando dei monitor Dell Ultra Sharp 32 (U3225QE) e Ultra Sharp 27 (U2725QE) 4K Thunderbolt Hub, annunciati dall’azienda durante il CES di Las Vegas: questi due monitor (32 e 27 pollici) dotati di tecnologia IPS Black e porte Thunderbolt 4, sono già disponibili anche in Italia al prezzo consigliato di 1.112,64 euro (32 pollici) e 819,84 euro (27 pollici).