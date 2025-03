LG annuncia il debutto sul mercato italiano di UltraGear OLED 27GX790A, un monitor gaming pensato per l’utenza enthusiast che vuole coniugare prestazioni di altissimo livello a un design impeccabile e originale, oltre che ergonomico.

Per chi non ne avesse sentito ancora parlare, si tratta di un monitor molto ricercato per via della sua frequenza di refresh, un prodotto annunciato in realtà da diversi mesi ma non ancora disponibile in volumi. L’attesa sembra però essere terminata in quanto l’azienda nelle scorse ore ha dato il via ai preordini sul proprio shop ufficiale. Ma vediamo tutti i dettagli, soprattutto perché c’è anche un coupon sconto che non fa mai male.

LG UltraGear OLED 27GX790A: monitor veloce ad alta resa cromatica

UltraGear OLED 27GX790A è un monitor che vuole incontrare i favori dei giocatori più esigenti, non lo diciamo noi ma basta guardare la scheda tecnica per rendersene conto. Questo display infatti presenta una combinazione perfetta tra diagonale e risoluzione del pannello. Si tratta di OLED da 27″ che arriva a 2560×1440 pixel, quindi molto bilanciato per non gravare troppo sulla GPU, se non fosse per la frequenza di aggiornamento che può arrivare a 480 Hz con tempo di risposta da 0,03 millisecondi.

Per i meno esperti in materia, ricordiamo che un refresh così spinto richiede una scheda grafica di alto livello, o comunque in grado di garantirvi un frame-rate di 480 FPS nei vostri titoli preferiti, o nel gioco che avete intenzione di giocare ad alto frame-rate. Preso atto di questo, il nuovo display LG mira anche alla qualità dell’immagine grazie al pannello OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) capace di una luminosità fino a 1300 nit, contrasto infinito e colori vividi.

La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie al trattamento antiriflesso e basso riverbero con opacità del 35% che riduce in maniera significativa i riflessi sul display anche in condizioni di forte luminosità. Non dimentichiamo inoltre che l’LG UltraGear OLED 27GX790A è un monitor certificato UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light, tutte tecnologie che mirano a salvaguardare la vista durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Al pari di altri monitor e TV OLED targati LG, a bordo troviamo anche la suite OLED Care, un insieme di funzioni che proteggono lo schermo e preservano la brillantezza e la longevità dei pixel; tra queste spiccano tra queste vi è per esempio OLED Screen Move e OLED Image Cleaning.

Curato nelle linee e caratterizzato da un design senza bordi, il monitor LG offre supporto porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, senza dimenticare NVIDIA G-SYNC (compatibile), AMD FreeSync Premium Pro e certificazione VESA ClearMR 2100.

Scheda tecnica LG UltraGear OLED 27GX790A

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello OLED (10 bit)

Risoluzione 2.560×1.440P

Frequenza di aggiornamento 480 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms (GTG)

Compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync Premium Pro

Luminosità di picco 1.300 cd/m2

Contrasto tipico 1.500.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 98,5%

HDR10 e certificazione DisplayHDR TRUE BLACK 400

Calibrazione di fabbrica

UL Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light

VESA Adaptive Sync, VESA ClearMR 21000, Live Color Low Blue Light, LG Switch

Porte: Display Port 2.1 (x1) HDMI 2.1 (x2) 3x USB 3.0 Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 100 mm inclinazione, rotazione

Consumo 48,2 watt

LG UltraGear OLED 27GX790A: ecco quanto costa

Come anticipato in apertura, LG UltraGear OLED 27GX790A è disponibile al preordine ora sul sito del produttore; il prezzo è fissato a 999 euro, ma se procedete al preordine ora (fino a martedì 11) potrete sfruttare anche un coupon del 5% in fase di checkout.