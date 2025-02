Apple Intelligence è argomento caldo in questi giorni — con l’arrivo di iOS 18.4 Beta 1 è iniziata la terza fase, inoltre per il mese di aprile ne è atteso l’arrivo in Italia — e in queste ore sta rimbalzando in Rete l’interessante indiscrezione sulla futura integrazione con Google Gemini.

A dirla tutta, non si tratta di una notizia del tutto inedita, anzi: in occasione della WWDC 24, era stato lo stesso Craig Federighi, Senior Vice President della divisione Software Engineering di Apple, a parlare in un’intervista della volontà di integrare Apple Intelligence con altri modelli di intelligenza artificiale, incluso Google Gemini. Ebbene, proprio l’integrazione con il modello di Big G potrebbe non essere così lontana.

Allo stato attuale, Apple Intelligence offre la possibilità di reindirizzare le richieste rivolte a Siri a ChatGPT di OpenAI, così da fornire riposte che Siri non sarebbe capace di dare. Ebbene, Aaron Perris ha studiato l’aggiornamento del backend arrivato insieme alla beta 1 di iOS 18.4, arrivando a scovare qualcosa di interessante: come si evince dall’immagine seguente condivisa su X dall’analista, ora Apple include entrambe le opzioni “Google” e “OpenAI” tra i modelli di terze parti supportati in Apple Intelligence.

È opportuno precisare come questo non costituisca necessariamente una conferma del fatto che l’integrazione di Google Gemini arriverà con l’aggiornamento ad iOS 18.4, soprattutto tenendo conto dei numerosi ritardi accumulati dalla casa di Cupertino sulla tabella di marcia relativa ad Apple Intelligence. Insomma, l’integrazione arriverà, ma potrebbe essere resa disponibile anche con un successivo aggiornamento di iOS 18, se non addirittura con iOS 19. A questo proposito, giova ricordare che proprio iOS 19 dovrebbe essere la versione della rinascita di Siri con un proprio modello conversazionale.

Infine, vi ricordiamo che il nuovo iPhone 16e rappresenta adesso la soluzione più economica per avere accesso all’intelligenza artificiale di Apple.