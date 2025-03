Abbiamo visto come quello recente non sia un periodo particolarmente felice per TikTok, uno dei social network più in voga degli ultimi tempi sta affrontando diversi problemi negli Stati Uniti e, per quanto il ritorno dell’app sui principali store sia un segnale positivo, c’è ancora tempo fino al 5 aprile prossimo venturo per decidere le sorti della piattaforma negli USA.

Nonostante ciò, il celebre social network ha deciso di migliorarsi, espandendo le proprie funzionalità oltre il formato mobile, migliorando significativamente l’esperienza desktop con un aggiornamento che introduce il supporto ai live streaming in visualizzazione orizzontale (landscape mode) e un’interfaccia ottimizzata per la creazione e la gestione dei contenuti. Un cambiamento che si inserisce nel contesto di un’evoluzione sempre più marcata della piattaforma, con l’obiettivo di competere direttamente con servizi come Twitch.

TikTok si rifà il look su desktop introducendo varie migliorie

La novità più importante riguarda il supporto ai live streaming in modalità orizzontale, un’opzione pensata per agevolare i creator di contenuti gaming, settore in forte espansione sulla piattaforma; finora TikTok ha sempre privilegiato il formato verticale (suo marchio di fabbrica), ma l’introduzione della visualizzazione landscape rappresenta un netto passo avanti per chi trasmette gameplay o contenuti che si prestano meglio a una fruizione su schermo più ampio.

Per sfruttare questa novità, i creator potranno utilizzare TikTok Live Studio, lo strumento ufficiale della piattaforma che consente di gestire dirette streaming con maggiore controllo su layout, overlay e interazioni con il pubblico. La modalità orizzontale si affianca dunque a quella verticale, lasciando maggiore libertà agli utenti nella scelta del formato più adatto alle proprie esigenze.

Questo tuttavia non è l’unico cambiamento apportato dalla piattaforma, TikTok ha infatti introdotto un’interfaccia desktop più intuitiva e completa, che ora permette di:

sfruttare un layout modulare ottimizzato che presenta una barra di navigazione riposizionata che riduce le distrazioni, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente e un’esplorazione fluida dei feed

che presenta una barra di navigazione riposizionata che riduce le distrazioni, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente e un’esplorazione fluida dei feed utilizzare su Chrome una finestra mobile flessibile che mantiene TikTok visibile sopra le altre finestre, consentendo all’utente di svolgere più attività contemporaneamente senza perdere i contenuti preferiti

che mantiene TikTok visibile sopra le altre finestre, consentendo all’utente di svolgere più attività contemporaneamente senza perdere i contenuti preferiti beneficiare della nuova funzionalità Raccolte, che organizza i video preferiti in categorie personalizzate, rendendo più facile trovare e rivedere i contenuti salvati.

Queste novità rappresentano un passo importante verso un utilizzo più professionale della piattaforma, allineandosi alle esigenze di un pubblico che non si limita più alla sola fruizione su smartphone.

L’aggiornamento della versione desktop fa parte di una strategia più ampia volta a rafforzare la posizione di TikTok nel settore dei contenuti live; il supporto alla modalità orizzontale, in particolare, mira a rendere la piattaforma più competitiva nei confronti di servizi consolidati come Twitch e YouTube, che da anni dominano il settore dello streaming gaming.

Va detto che TikTok ha già dimostrato di saper attirare creator e pubblico grazie al suo algoritmo di raccomandazione avanzato e alle sue funzionalità interattive, come i regali virtuali e le monetizzazioni per i live streamer. Ora, con un’esperienza desktop migliorata e un focus crescente sui contenuti orizzontali, il social cinese potrebbe diventare una piattaforma ancora più attrattiva per chi vuole diversificare la propria presenza online.

Con l’introduzione del supporto ai live in landscape e di un’interfaccia desktop più funzionale, TikTok sta chiaramente puntando a espandere il suo raggio d’azione e ad attrarre nuove fasce di creator; se queste novità saranno ben accolte dalla community, non è da escludere che in futuro la piattaforma possa introdurre altre funzionalità pensate per la fruizione su dispositivi diversi dallo smartphone.