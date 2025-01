Lo scorso weekend è scattato il divieto di TikTok negli USA come previsto dalla Corte Suprema, tuttavia il neopresidente Donald Trump ha firmato subito una proroga di 75 giorni per risolvere la situazione.

A quanto pare ByteDance nutre buone speranze sul fatto di poter evitare il divieto di TikTok negli USA senza dover vendere l’attività della piattaforma a una realtà statunitense.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Bill Ford, membro della General Atlantic che possiede una quota di ByteDance, ha affermato al World Economic Forum (WEF) che il consiglio di amministrazione di ByteDance è ottimista sul fatto che troveranno una soluzione che impedirà a ByteDance di rinunciare a una parte significativa delle attività di TikTok.

TikTok spera di poter operare negli USA senza vendere l’attività nel Paese

Ford ha affermato che ci sono diverse alternative di cui ByteDance può discutere con Trump e il suo team e che potrebbero consentire all’azienda cinese di continuare a operare negli USA, magari con un cambio di controllo di qualche tipo, ma senza dover vendere l’attività nel Paese.

Ford ha anche affermato di essere ottimista sul dialogo emergente di Trump con il presidente cinese Xi Jinping. Nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Cina permangano per la minaccia di Trump di imporre nuovi dazi, il presidente degli Stati Uniti spera anche di convincere la Cina a ridurre il suo arsenale nucleare, mentre la Cina spera che un allettante accordo su TikTok possa allentare alcune di queste tensioni.

Trump non ha ancora indicato se sarebbe disposto a far restare TikTok sotto il controllo di ByteDance, ma la situazione è in continua evoluzione, anche per via del piano Stargate sul quale Trump e Musk sembravano scontrarsi pubblicamente.