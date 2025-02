La parte iniziale del 2025 è stata piuttosto complicata per TikTok, che ha subito un ban negli Stati Uniti per poi tornare nuovamente disponibile nel Paese grazie ad un ordine esecutivo del neo Presidente Donald Trump, che ha dato a ByteDance un po’ di tempo per trovare un acquirente di questo popolare social network.

Sarebbero diverse le aziende che hanno mostrato un certo interesse per l’acquisto di TikTok, come Microsoft, Oracle e Perplexity AI, a conferma del fatto che le possibilità che il social network resti operativo negli Stati Uniti sono buone.

TikTok rilascia un file APK per gli utenti Android

Dato che sia Google che Apple hanno rimosso l’app del social network dai rispettivi store, gli utenti che l’hanno disinstallata hanno ora difficoltà ad accedere al servizio, in quanto è necessario sfruttare un browser Web.

Il team di questo popolare social network ha deciso di dare una mano agli utenti Android, per i quali sul sito ufficiale è disponibile un file APK che consente loro di riavere l’applicazione sul proprio dispositivo.

Ad annunciare questa importante novità sono stati gli stessi sviluppatori attraverso un post pubblicato su X e con il quale forniscono agli utenti statunitensi il link per procedere al download (sono disponibili sia la versione normale che quella Lite).

C’è da precisare che questo file APK consentirà agli utenti di guardare, seguire e interagire con i creator del social network e di creare i loro post ma alcune funzionalità non saranno disponibili (come ad esempio LIVE e TikTok Shop).

Il team del social network ha anche voluto rassicurare gli utenti sul fatto che sono state prese apposite misure per mantenere l’applicazione sicura.