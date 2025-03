Un recente avvistamento nei database di spedizione suggerisce che Valve potrebbe essere al lavoro su un aggiornamento significativo per il suo popolare dispositivo portatile da gaming. Secondo quanto emerso, una nuova versione dell’APU personalizzata “Aerith” della Steam Deck potrebbe presto fare il suo debutto sul mercato, portando con sé prestazioni migliorate e maggiore potenza.

La console portatile Steam Deck, lanciata nel 2022, ha recentemente festeggiato il suo terzo anniversario con risultati impressionanti: secondo i dati di mercato, rappresenta circa la metà delle vendite nel segmento delle console portatili da gaming. Un successo notevole considerando la crescente concorrenza nel settore.

Cosa sappiamo della variante “Aerith Plus”

Dai dati emersi sul portale NBD Data, è stata individuata una menzione specifica di un prodotto denominato “Aerith Plus“. L’APU attuale del Steam Deck è conosciuta internamente come “Aerith” (nome ispirato al celebre personaggio di Final Fantasy VII) e utilizza architetture AMD Zen 2 per la CPU e RDNA 2 per la GPU, tecnologie che oggi possono considerarsi relativamente datate, specialmente considerando che AMD si prepara al lancio dell’architettura RDNA 4 con le imminenti schede grafiche RX 9070 e RX 9070 XT.

Le informazioni tecniche riportate nel database di spedizione indicano specifiche potenzialmente interessanti. La nuova APU “Aerith Plus” potrebbe operare a 20 W di potenza con una frequenza di clock della CPU di 3,8 GHz. Per contestualizzare il miglioramento, i modelli attuali di Steam Deck funzionano tra i 4 e i 15 W con una frequenza massima in boost di 3,5 GHz.

Si tratterà di un aggiornamento intermedio prima del Steam Deck 2?

È importante sottolineare che al momento queste informazioni sono limitate e rappresentano solo indizi di un possibile sviluppo. Tuttavia, la denominazione “Aerith Plus” suggerisce che potremmo trovarci di fronte a una revisione del modello attuale piuttosto che a una nuova generazione completa del dispositivo.

Questa strategia non sorprenderebbe, considerando che Valve ha già dichiarato di essere alla ricerca di un “salto generazionale” significativo prima di impegnarsi nello sviluppo di un vero e proprio Steam Deck 2. In precedenza, l’azienda ha già introdotto una variante OLED del dispositivo che, oltre al miglior display, presentava alcuni altri miglioramenti hardware.

Tale approccio cautelativo si distingue da quello adottato dalla concorrenza, che ha già proposto diverse revisioni dei propri dispositivi portatili. Un recente sondaggio ha inoltre confermato che il miglioramento delle prestazioni rappresenta l’aggiornamento più richiesto dagli utenti di Steam Deck, il che renderebbe questa potenziale versione “Plus” particolarmente appetibile per gli appassionati.

Rimaniamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Valve, che potrebbero chiarire se queste indiscrezioni si tradurranno effettivamente in un nuovo modello di Steam Deck con prestazioni superiori o se si tratti semplicemente di test interni che non arriveranno mai sul mercato.