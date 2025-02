Il settore dei videogame negli ultimi anni è radicalmente cambiato e alle tradizionali console si sono affiancati i nuovi servizi streaming, grazie ai quali gli utenti possono giocare sfruttando i vari dispositivi a propria disposizione.

LG Gaming Portal è il nome della soluzione introdotta dal popolare produttore coreano sulle sue smart TV con webOS23 e, stando a quanto è stato annunciato nelle scorse ore dall’azienda, tale hub dedicato al gaming sbarcherà nei prossimi mesi su altri dispositivi LG, inclusi gli smart monitor e i TV lifestyle (come lo schermo touch personale LG StanbyME).

Le novità di LG Gaming Portal per il 2025

L’obiettivo del colosso coreano è rendere più semplice agli utenti l’accesso ai loro giochi, in quanto LG Gaming Portal si trasforma in una sorta di hub in grado di offrire una gaming experience personalizzata, ciò anche grazie ai più recenti titoli AAA.

Per quanto riguarda il cloud gaming, ai servizi già supportati dalla piattaforma di LG (ossia Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now) nel corso del 2025 si andrà ad aggiungere anche Microsoft Xbox Cloud.

Ricordiamo che LG Gaming Portal è accessibile dalla schermata iniziale di webOS e si caratterizza per un’interfaccia semplice e intuitiva, attraverso la quale gli utenti hanno la possibilità di giocare senza la necessità di console o dispositivi esterni.

Gli utenti potranno così navigare tra una selezione di applicazioni per i vari servizi di cloud gaming, giochi per webOS, titoli giocati di recente, la top 10 dei giochi di tendenza, le scelte dell’editor e altre opzioni.

In pratica, LG non intende sottovalutare l’importanza del gaming per il successo delle sue smart TV, divenute sempre più apprezzate da chi desidera trascorrere qualche ora di divertimento con i propri giochi preferiti.