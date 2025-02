Discovery+ Italia si prepara a un cambiamento significativo nel panorama dello streaming a partire dal 2026, i piani annuali, finora disponibili per discovery+, non risultano più sottoscrivibili, probabilmente in vista della transizione alla piattaforma Max, che diventerà il servizio di riferimento per i contenuti Warner Bros. Discovery. Questa scelta rappresenta un ulteriore passo verso la razionalizzazione dell’offerta del gruppo, che punta a unificare i propri prodotti sotto un’unica piattaforma.

Discovery+ Italia si prepara per la transizione a Max

Fino a poco tempo fa gli utenti potevano scegliere tra diverse opzioni di abbonamento per discovery+, inclusi piani mensili e annuali, con o senza pubblicità; tuttavia, nelle ultime ore, i piani annuali non sono più sottoscrivibili sul sito ufficiale dell’azienda.

Visitando l’apposita pagina infatti sono disponibili le medesime opzioni già note, ma solo con rinnovo mensile; nello specifico Intrattenimento (con pubblicità) a 2,89 euro al mese, Intrattenimento a 5,49 euro al mese e Intrattenimento + Sport a 7,99 euro al mese.

A cosa è dovuto questo cambiamento di rotta? Probabilmente il tutto è riconducibile al possibile arrivo della piattaforma Max anche nel Bel Paese; per chi non lo conoscesse, Max è la piattaforma che ha sostituito HBO Max negli Stati Uniti e che integra contenuti di Warner Bros., HBO, Discovery e altri brand del gruppo.

L’espansione internazionale del servizio è già in corso, e l’Italia potrebbe essere uno dei mercati coinvolti in questo processo. La fusione delle offerte mira a semplificare l’esperienza d’uso per gli abbonati, centralizzando film, serie TV, documentari e contenuti sportivi all’interno di un unico servizio.

Se la strategia seguita negli altri Paesi verrà replicata, è lecito aspettarsi diversi livelli di abbonamento, con opzioni che includono la pubblicità a prezzi più contenuti e formule premium senza interruzioni pubblicitarie; tuttavia, le specifiche per il mercato italiano restano ancora da definire.

In attesa di comunicazioni ufficiali più dettagliate, gli utenti discovery+ possono continuare a usufruire del servizio senza modifiche immediate, chi è attualmente in possesso di un abbonamento annuale potrà concludere il proprio periodo di sottoscrizione senza interruzioni, ma dovrà probabilmente adattarsi in seguito alle possibili nuove proposte di MAX una volta che la transizione sarà completata.

L’arrivo di MAX in Italia segnerà una nuova fase per lo streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, con un’offerta potenzialmente più ampia e integrata, ma anche con possibili cambiamenti nelle politiche di prezzo e nelle tipologie di abbonamento; non ci resta che attendere per saperne di più.