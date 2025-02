A quasi un anno di distanza dal debutto sul mercato italiano, ASUS ZenBook Duo ritorna nella versione 2025, una variante aggiornata con i nuovi processori Intel Core Ultra 9 di seconda generazione. Chip a parte, non ci sono particolari differenze rispetto alla versione 2024 di un notebook molto particolare e versatile. Eccone una panoramica.

Novità e caratteristiche della versione 2025 di ASUS Zenbook Duo

Iniziamo dalle novità. Come anticipato, i processori Intel Core Ultra 9 di seconda generazione sono la vera novità della versione 2025 di ASUS Zenbook Duo (UX8406), chip che garantiscono prestazioni migliori e sfruttabili anche per gestire le funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Al momento il produttore non ha tuttavia specificato quali sono nello specifico i chip montati. Sappiamo tuttavia che, di nuovo, monta anche una “batteria ridisegnata“, da 75 Wh come la precedente generazione, ma che si degrada meno in quanto garantisce fino al 20% di cicli di ricarica in più, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Per il resto, non paiono esserci altre differenze stando al relativo comunicato stampa condiviso. In breve, ASUS Zenbook Duo 2025 ha due schermi touch OLED da 14 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 500 nit, supporto della ASUS Pen con 4096 livelli di pressione (venduta a parte), Corning Gorilla Glass a protezione oltre a varie certificazioni: Dolby Vision, Pantone e DisplayHDR True Black 500, fra le altre.

Grazie a questi due display, si può usare in vari modi: in modalità laptop con tastiera e touchpad sul display inferiore come un notebook classico, in modalità doppio schermo con o senza tastiera per beneficiare di tutto lo spazio utile dei due schermi, in modalità desktop con la tastiera staccata e i due schermi aperti a libro con la cerniera in verticale, o in modalità condivisione aperto a 180°.

Nonostante i due schermi, la dotazione completa di porte (due Thunderbolt 4 / USB C, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, una HDMI 2.1 TMDS e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono), la batteria abbastanza capiente (che promette fino a 13 ore e mezzo di autonomia con schermo singolo e per la riproduzione video e 10, 5 ore con doppio schermo; usando software come PCMark 10, ASUS dichiara fino a 8,8 ore con schermo singolo e 8 con doppio schermo), ASUS Zenbook Duo (UX8406) ha pesi e dimensioni contenuti, il produttore lo definisce un ultraportatile, considerando che è spesso 14,6 mm e pesa 1,35 kg.

Prezzo e disponibilità di ASUS Zenbook Duo 2025 (UX8406)

ASUS Zenbook Duo in versione 2025 (UX8406) è arrivato sul mercato italiano oggi, martedì 25 febbraio, ed è in vendita al prezzo di 2.299 euro. Non è al momento chiaro in quale configurazione (tagli di memoria e variante del processore Intel Core Ultra 9), ma il produttore ha annunciato che è già disponibile presso i rivenditori ASUS Gold Store e che arriverà prossimamente negli in altri negozi terzi, fisici e non, anche su Amazon.