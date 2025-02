La svedese Polestar, ex divisione sportiva di Volvo Cars, ha avviato il rilascio di un aggiornamento software over-the-air (OTA) per aggiungere una novità alla Polestar 3.

L’auto guadagna il supporto a Apple CarKey, funzionalità che porta le chiavi su Apple Wallet in forma “digitale” e consente agli utenti di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo tramite iPhone e Apple Watch.

Polestar 3 ora si blocca/sblocca/avvia da iPhone o Apple Watch

Come anticipato in apertura, Polestar ha rilasciato un nuovo aggiornamento software via OTA per il SUV Polestar 3, dotando l’auto del supporto a Apple CarKey, una funzionalità sempre più diffusa che permette di utilizzare un iPhone 11 (o modelli successivi con almeno iOS 18.3) o un Apple Watch Series 6 (o modelli successivi con almeno watchOS 11.3) come “chiave digitale” per l’auto.

Gli utenti potranno aggiungere le chiavi dell’auto su Apple Wallet e sbloccare/bloccare automaticamente o avviare il veicolo senza tirar fuori lo smartphone dalla tasca o semplicemente indossando lo smartwatch.

Le chiavi potranno essere condivise in maniera sicura, con un massimo di cinque utenti, tramite app e servizi di Apple quali Messaggi, Mail, AirDrop o tramite WhatsApp; sulle chiavi condivise, i proprietari dell’auto possono impostare alcuni parametri (come, ad esempio, consentire soltanto di bloccare/sbloccare l’auto per salirvi a bordo).

Di seguito riportiamo le parole di Michael Lohscheller, CEO di Polestar, che commenta così questa novità:

“In Polestar, ci impegniamo a offrire un’esperienza premium, e questo include il nostro rapporto personale con i nostri clienti: hanno chiesto le chiavi dell’auto in Apple Wallet, e noi gliele abbiamo fornite. La comodità di usare il tuo iPhone o Apple Watch per sbloccare e avviare la tua auto e condividere facilmente l’accesso al veicolo con altri, non dovrebbe essere sottovalutata. Questo aggiornamento fa parte di un programma intensivo di aggiornamenti software over-the-air per le nostre auto che abbiamo intrapreso da quando abbiamo consegnato la nostra prima Polestar 2 ai clienti nel 2020. La straordinaria Polestar 3 continua a migliorare e continueremo ad aggiungere valore per i nostri clienti in questo modo con futuri aggiornamenti OTA.”

La casa automobilistica svedese che, a breve, questa novità verrà estesa anche alla Polestar 4 (sempre via OTA). In conclusione, invece, vi rimandiamo alle note di rilascio complete degli aggiornamenti OTA della Polestar 3 sul portale dedicato.