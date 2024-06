La gamma di auto elettriche Polestar 3 accoglie un nuovo modello con un motore singolo a lungo raggio. Polestar 3 Long Range Single Motor adotta un motore elettrico posteriore da 220 kW (299 CV) e 490 Nm di coppia e promette una percorrenza fino a 650 km WLTP grazie alla batteria da 111 kWh dai consumi compresi tra 18,9 e 20,0 kWh/100 km.

La potenza massima di ricarica di 250 kW permette di passare dal 10% all’80% dell’autonomia in 30 minuti. L’auto elettrica scatta da 0 a 100 km/ in 7,8″ e raggiunge 180 km/h di velocità massima, tuttavia parliamo ancora di dati preliminari soggetti a certificazione finale.

Polestar aggiunge la trazione posteriore alla gamma Polestar 3

La dotazione di serie prevista da Polestar include fari full LED, abbaglianti attivi, portellone ad azionamento elettrico, telecamere e radar esterni per i sistemi di assistenza alla guida, climatizzatore automatico a tre zone, sistema a pompa di calore, base per la ricarica wireless dello smartphone, strumentazione digitale da 9″, infotainment da 14,5″, aggiornamenti OTA, assistenza alla guida di Livello 2 e molto altro.

Il nuovo SUV elettrico della casa automobilistica svedese è in vendita in Italia da oggi al prezzo di 85.900 euro che è in linea con gli altri modelli Long Range Dual Motor da 489 CV (92.900 euro) e la versione con Performance Pack da 517 CV (99.900 euro).