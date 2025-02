Si è da poco concluso l’evento milanese con cui OPPO ha portato in Italia i nuovi smartphone della serie OPPO Reno13, lo smartwatch OPPO Watch X2 e le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Buds3 Pro.

In questo articolo ci concentreremo proprio sulle cuffie, dotate di specifiche molto interessanti per la fascia di prezzo, nonostante manchi l’ANC, e progettate per durare nel tempo grazie a una batteria ottimizzata per favorire la massima efficienza.

Le cuffie OPPO Enco Buds3 Pro sono ufficiali

Come anticipato in apertura, OPPO ha annunciato ufficialmente le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Buds3 Pro, ennesima iterazione delle cuffie in-ear che fanno del rapporto qualità/prezzo il loro punto di forza.

Le cuffie sono realizzate per risultare confortevoli, grazie a un peso contenuto in appena 4,3 grammi per cuffia, e presentano alcuni dettagli (come il cappuccio a forma di “ombrello”) progettati per adattarsi a qualsiasi canale uditivo. Sullo stelo è integrata un’area sensibile che, tramite comandi tattili, consente agli utenti di regolare il volume, rispondere/riagganciare le chiamate, controllare la musica e molto altro.

Al netto di ciò, le cuffie vantano la certificazione IP55 e sono quindi in grado di resistere alle condizioni più estreme, configurandosi come ottime alleate per gli sportivi, per gli escursionisti, ma anche per qualsiasi altro scenario che possa capitare nel quotidiano.

Audio di qualità superiore ma niente ANC

OPPO ha dotato le nuove Enco Buds3 Pro di un driver da 12,4 mm, decisamente più grande rispetto alla media, che presenta una superficie vibrante superiore al 37%: questo dato si traduce in un miglior flusso d’aria, bassi più corposi e una gamma dinamica generalmente più ampia e coinvolgente.

Il driver è rivestito in titanio per aumentarne la rigidezza e garantire acuti più potenti. È poi presente un magnete in neodimio N52 (ad alta resistenza) che amplifica ulteriormente l’energia sonora emessa dalle cuffie.

Le cuffie mettono a disposizione degli utenti l’equalizzatore Enco Master che, oltre ad offrire tre preset (Original, Bass Boost e Clear Vocals), permette giocare con un equalizzatore a sei bande per creare profili sonori personalizzati per adattare il suono alle proprie esigenze/preferenze o alle caratteristiche dei diversi generi musicali. Manca la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Connettività e compatibilità

Dal punto di vista della connettività, le OPPO Enco Buds3 Pro offrono il supporto al Bluetooth 5.4, standard che garantisce una connessione estremamente stabile, resistente alle interferenze e a bassa latenza (appena 47 ms per queste cuffie).

È presente la funzionalità Dual Connection che permette alle cuffie di collegarsi contemporaneamente con due dispositivi e passare rapidamente tra l’uno e l’altro: questi possono essere dispositivi Android, iOS e Windows. Con Android vi è una marcia in più grazie a Google Fast Pair che semplifica il processo di abbinamento delle cuffie: basta tirarle fuori dalla confezione, avvicinarle allo smartphone e il gioco è fatto.

Batteria, ricarica e autonomia

Il pezzo forte delle OPPO Enco Buds3 Pro risiede nella batteria che offre un’autonomia monstre di 54 ore nella riproduzione musicale, dato ottenuto sfruttando anche la custodia di ricarica; con le sole cuffie, OPPO promette 12 ore di ascolto continuo. In chiamata, l’autonomia totale scende a 30 ore (7 ore con i soli aurticolari).

Per ridurre ulteriormente le preoccupazioni legate alla ricarica, OPPO ha dotato la custodia di ricarica della tecnologia Super Fast Charging per la ricarica rapida (tramite la porta USB-C): una ricarica di 10 minuti aggiungerà 4 ore di autonomia (riproduzione musicale).

Le OPPO Enco Buds3 Pro hanno ricevuto la certificazione TÜV Rheinland per la salute della batteria grazie all’ottimizzazione Hyper Durable Battery, una tecnologia che consente agli auricolari di mantenere fino all’80% della capacità originale anche dopo i 1.000 cicli di ricarica.

Galleria immagini delle OPPO Enco Buds3 Pro

Disponibilità e prezzo delle OPPO Enco Buds3 Pro

Le nuove OPPO Enco Buds3 Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia nei prossimi giorni, su OPPO Store, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo.

Le cuffie arrivano nelle due colorazioni Graphite Grey e Glaze White e vengono proposte al prezzo consigliato di 49,99 euro.