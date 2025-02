Come già sappiamo da diverse settimane, la lineup per il 2025 di Apple vedrà l’introduzione di un nuovo modello: stiamo parlando di iPhone 17 Air, ulteriore aggiunta alla gamma di iPhone che si discosterà dai suoi fratelli grazie al suo spessore estremamente ridotto, che rappresenterebbe un primato in casa Cupertino.

Di questo ipotetico iPhone super sottile ne abbiamo parlato a lungo nelle ultime settimane. Questa variante di iPhone 17 rappresenterà qualcosa di completamente diverso rispetto al passato, a partire dal design che si discosterà di netto da iPhone 16 (vai alla nostra recensione di iPhone 16 Pro max) e tutti gli smartphone delle generazioni passate di Apple.

Secondo le indiscrezioni iPhone 17 Air sarà dotato di una sola fotocamera posteriore e di uno spessore estremamente ridotto, che andrà a battere persino il primato stabilito dalla stessa Apple con il vecchio iPhone 6, spesso all’epoca 6,9 millimetri. Uno spessore così ridotto deve necessariamente andare incontro a compromessi, primo fra tutti la batteria, ma il resto della scheda tecnica non dovrebbe comunque deludere le aspettative.

Ecco come potrebbe essere iPhone 17 Air

Abbiamo già avuto modo di farci un’idea di come potrebbe essere il design di iPhone 17 Air grazie ad alcune immagini concept condivise online, ma nelle scorse ore il canale YouTube di Front Page Tech ha voluto dire la sua condividendo alcuni render non ufficiali, creati da loro sulla base dei rumor e delle indiscrezioni emersi negli ultimi mesi.

Secondo Jon Prosser, il proprietario di questo canale YouTube, il design di iPhone 17 Air sarà molto simile a quello realizzato da lui, a meno di cambiamenti in corso d’opera (dopotutto mancano ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale). La particolarità che subito salta all’occhio è il modulo fotocamera orizzontale, un cambiamento drastico rispetto al design a cui siamo abituati ormai da anni.

Questo modulo occupa tutta la porzione superiore della cover posteriore dello smartphone e rimanda al design dei Pixel di Google: al suo interno troviamo la fotocamera – probabilmente lo stesso sensore principale da 48 megapixel di iPhone 16 Pro – a sinistra, mentre il lato destro è occupato da microfono e LED flash. Un design simile dovrebbe fare il suo debutto anche su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, mentre il modello base manterrebbe l’estetica dei modelli attuali.

Come già detto in apertura, iPhone 17 Air dovrebbe risultare più sottile di iPhone 6, che rappresenta ad oggi l’iPhone più sottile mai creato da Apple. Secondo le indiscrezioni questo nuovo modello dovrebbe essere spesso appena 6,25 millimetri, segnando una riduzione del 25% rispetto all’attuale iPhone 16 Pro, spesso 8,25 millimetri.