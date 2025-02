Da mesi si susseguono le indiscrezioni relative ad iPhone 17 Air, inedito modello che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare quest’anno per provare a conquistare chi desidera uno smartphone caratterizzato da uno spessore ridotto ai minimi termini e da un design accattivante.

Nelle scorse ore in Rete è stato pubblicato un breve video relativo ad un concept che ci mostra come potrebbe essere il nuovo melafonino super sottile, mettendo in risalto il contrasto tra lo spessore della scocca ridotto e l’ampio display (dovrebbe avere una diagonale da 6,6 pollici).

Ecco come potrebbe essere il look di iPhone 17 Air

Il concept in questione, realizzato da WEIS Studio, prova ad immaginare come potrebbe apparire l’iPhone 17 Air nelle mani di una persona, il tutto basandosi sulle indiscrezioni più insistenti tra quelle che si sono susseguite sino ad oggi, a partire da quella relativa allo spessore, che potrebbe essere di appena 5,5 mm (tanto per avere un termine di paragone, quello di iPhone 16 Pro è di 8,25 mm).

Un altro interessante dettaglio che emerge dal concept è quello relativo alla sua fotocamera posteriore, posizionata in un modulo a barra che ricorda tanto quello già visto sugli ultimi modelli della serie Google Pixel.

View this post on Instagram A post shared by WEIS Studio | Global Сreative & Production Company (@weis_studio)

Sempre secondo le voci degli ultimi mesi, iPhone 17 Air potrebbe andare a prendere il posto di iPhone 17 Plus, andandosi a posizionare tra il modello base e quello Pro.

Ovviamente uno spessore così ridotto richiederà l’accettazione di alcuni compromessi, come una batteria di dimensioni contenute e una fotocamera posteriore con un singolo sensore.

Tra le altre caratteristiche di questo inedito modello di iPhone vi dovrebbero essere il processore Apple A19 e il nuovo modem 5G realizzato direttamente dal colosso di Cupertino.