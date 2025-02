Nelle ultime ore, Google ha avvisato gli utenti che sfruttano Gemini su un iPhone del fatto che le potenzialità del chatbot non sono più accessibili attraverso App Google ma solo l’app standalone.

Inoltre, a distanza di una settimana dall’avvio del rilascio dei più recenti modelli all’interno dell’app di Gemini per iOS, il colosso di Mountain View ha definitivamente pensionato i vecchi modelli “1.5 Flash” e “1.5 Pro”, non più disponibili per gli utenti.

Gemini non è più disponibile nell’App Google su iOS

Lo scorso novembre, Google ha lanciato l’app standalone di Gemini per iPhone, replicando lo stesso trattamento riservato agli utenti Android anche per gli utenti della Mela morsicata.

Come anticipato in apertura, Big G ha inviato una mail agli utilizzatori del chatbot su un dispositivo targato Apple, informandoli del fatto che non è più possibile accedere alle potenzialità del chatbot da App Google: fino a poco tempo fa, infatti, tramite un selettore dedicato posto in alto, era possibile accedere al chatbot direttamente da App Google.

Stiamo apportando alcune modifiche per creare un’esperienza Gemini ancora migliore su iOS. Gemini è ora disponibile come app a sé stante: è il modo migliore per usare Gemini. Per continuare a usare Gemini, scarica la nuova app Gemini dall’App Store.

Come potete osservare dalla seguente immagine, provando a selezionare il chatbot all’interno di App Google, verremo ora informati del fatto che “Gemini ora ha la propria app“.

Google pensiona definitivamente i modelli “1.5 Flash” e “1.5 Pro”

Andando oltre, il colosso di Mountain View ha inoltre ritirato (e di conseguenza pensionato definitivamente) i vecchi modelli 1.5 Flash e 1.5 Pro, lasciati a disposizione degli utenti per qualche settimana, in seguito al lancio delle versioni sperimentali dei modelli 2.0 Flash Thinking e 2.0 Pro, per consentire loro di portare a conclusione eventuali conversazioni avviate in precedenza col chatbot.

Il modello “predefinito” per tutti (utenti standard e abbonati Advanced) quando si accede all’app del chatbot resta 2.0 Flash, l’unico stabile tra i modelli di seconda generazione; gli utenti Advanced, possono contare su un altro modello stabile, ovvero 1.5 Pro with Deep Research.

Come scaricare l’app di Gemini su iPhone

L’app standalone di Gemini è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16. Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.