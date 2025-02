Nel mese di novembre, Google ha rilasciato l’app ufficiale di Gemini per iPhone. Il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, uno dei progetti più attivamente sviluppati dal colosso di Mountain View, aveva fino a quel momento vissuto all’interno di App Google sui dispositivi della Mela morsicata.

Sin dal rilascio, l’app non ha ricevuto grandissime novità se non l’implementazione del modello 2.0 Flash. Nelle ultime ore, facendo seguito agli annunci dello scorso 29 gennaio circa il rollout del modello “1.5 with Deep Research” e dello scorso 5 febbraio circa i nuovi modelli “2.0 Pro” e “2.0 Flash” sperimentali, l’app per iPhone del chatbot ha guadagnato tutti questi nuovi modelli, pareggiando i conti con la versione per Android.

Gemini per iPhone: tanti nuovi modelli disponibili per tutti

A dicembre è ufficialmente iniziata l’era di Gemini 2.0, la seconda generazione dei modelli di intelligenza artificiale targati Google che hanno iniziato, da allora, a debuttare all’interno di tutte le versioni dell’app del chatbot attraverso la disponibilità del modello 2.0 Flash.

In seguito, a cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio del mese di febbraio, il colosso di Mountain View ha annunciato la disponibilità di tanti nuovi modelli, sperimentali e non, per potere conversare con il chatbot: alcuni sono disponibili per tutti, mentre altri sono disponibili solo per gli abbonati Advanced. In ogni caso, aprendo l’app, verremo informati della disponibilità dei nuovi modelli.

Gli utenti “standard” (quindi senza abbonamento), possono usufruire dei modelli 2.0 Flash, 2.0 Flash Thinking Experimental e 2.0 Flash Thinking Experimental with apps, oltre al vecchio 1.5 Flash che rimarrà a disposizione per qualche altra settimana (per dare modo agli utenti che hanno avviato chat sfruttando quel modello le possano concludere).

Gli abbonati a Gemini Advanced, invece, possono contare su modelli aggiuntivi che si aggiungono a quelli disponibili per gli utenti standard: essi sono il modello 2.0 Pro Experimental e il modello 1.5 Pro with Deep Research; resta a disposizione (ancora per qualche settimana) anche il vecchio modello 1.5 Pro, vicino al pensionamento definitivo.

Tra i due modelli esclusivi per gli abbonati ad Advanced, il più interessante è indubbiamente 1.5 Pro with Deep Research (il cui rollout nell’app per Android è iniziato due settimane fa) che è in grado di effettuare ricerche approfondite, trasformando il chatbot in un vero e proprio assistente personale per la ricerca.

A seconda della domanda, il chatbot procederà con analisi e valutazione di oltre 100 siti web; questa potenzialità può rivelarsi molto utile, soprattutto nel caso in cui un utente debba effettuare una ricerca approfondita (appunto, Deep Research) che richiederebbe molto tempo.

Come scaricare l’app di Gemini su iPhone

L’app standalone di Gemini è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16. Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.