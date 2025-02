Dopo la miriade di novità annunciate durante il CES 2025 di Las Vegas, Lenovo potrebbe sfruttare anche il prossimo evento di spicco, ovvero il Mobile World Congress, per presentare nuovi prodotti e mostrare concept di altre novità che vedremo in futuro.

Il noto leaker Evan Blass (qualcuno di voi potrebbe conoscerlo come @evleaks) ha infatti diffuso informazioni e immagini su tantissimi notebook (e non solo) che il produttore cinese dovrebbe mostrare o annunciare durante l’importantissima fiera dell’elettronica di consumo, incluso un notebook con display pieghevole che dovrebbe chiamarsi ThinkBook Flip AI PC.

Trapelano le immagini del Lenovo ThinkBook Flip AI PC

Dopo il ThinkBook con display arrotolabile mostrato al CES, Lenovo si appresta a sorprendere nuovamente tutti con un altro notebook della serie, caratterizzato anch’esso da una peculiarità.

Il ThinkBook Flip AI PC non avrà un display arrotolabile ma un display pieghevole. Quando il display è “aperto”, permette di ottenere un notebook con un enorme display composto da due display “full-size” OLED sovrapposti (che offrono il doppio dello spazio a disposizione con un singolo display ma espandendolo in verticale).

Quando il display è “chiuso”, avremo a che fare con un notebook normalissimo che, grazie al display presente sul retro, consentirà agli utenti di mostrare lo schermo “piegato” (o secondario) a qualcuno che sta dall’altro lato del dispositivo.

Si tratta di una soluzione per certi versi simile a qualcosa che abbiamo già visto, ad esempio il Lenovo Yoga Book 9i (mostrato sempre al CES) o l’ASUS Zenbook Duo. Rispetto ai due modelli appena citati, il ThinkBook Flip AI PC ha la capacità di diventare (quasi) un notebook normale perché integra una tastiera fisica che non nasconde il secondo display.

Tramite la propria newsletter su Substack e il proprio profilo su X, Evan Blass ha suggerito che questo particolare notebook potrebbe debuttare proprio al Mobile World Congress e ha condiviso alcune immagini (render stampa del prodotto) che vi proponiamo di seguito.

MWC ’25 si preannuncia ricco di novità targate Lenovo

Tramite il proprio profilo su X, poi, Evan Blass ha condiviso tantissime immagini sulle altre novità che Lenovo dovrebbe mostrare durante il Mobile World Congress di quest’anno. Di seguito le riportiamo in forma di elenco per poi mostrarvele in una ricca galleria d’immagini:

Un “ AI Display ” potenziato con una NPU

” potenziato con una NPU Il concept di un latpop “3D” con retroilluminazione direzionale e anello smart correlato

e anello smart correlato I notebook convertibili Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 da 14 e 16 pollici

da 14 e 16 pollici I notebook di fascia medio-alta Lenovo IdeaPad Pro 5 da 14 e 16 pollici

da 14 e 16 pollici Il notebook ultra-sottile Lenovo IdeaPad Slim 5

Un accessorio chiamato Lenovo AI Stick

I notebook Lenovo ThinkPad E14 Gen.7 e ThinkPad E16 Gen.3

e I notebook convertibili Lenovo Yoga 7 2-in-1 da 14 e 16 pollici

da 14 e 16 pollici I notebook Lenovo Yoga Pro 7 e Pro 7i Aura Edition

e Il notebook super sottile Lenovo Yoga Slim 7

Mancano circa 12 giorni all’apertura dei cancelli del centro fieristico Fira Barcelona, Gran Via dove si svolgerà, anche quest’anno, il Mobile World Congress (in programma dal 3 al 6 marzo 2025). Non ci resta che attendere questi pochi giorni per scoprire se tutte queste indiscrezioni possano trovare una conferma.