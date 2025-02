Audio-Technica, azienda giapponese che si pone come punto di riferimento per audiofili, musicisti e professionisti del suono, ha recentemente presentato le nuove cuffie ATH-CC500BT2.

Come avrete potuto notare dal design particolare, non abbiamo a che fare con convenzionali cuffie in-ear o over-ear ma si tratta di cuffie a conduzione cartilaginea; l’azienda aveva già lanciato un modello di cuffie del genere tre anni fa. Scopriamo tutti i dettagli.

Audio-Technica ATH-CC500BT2: specifiche e funzionalità

Come anticipato in apertura, Audio-Technica ha svelato ufficialmente un nuovo modello di cuffie a conduzione cartilaginea chiamato ATH-CC500BT2, un nome purtroppo abbastanza complesso e per nulla facile da ricordare.

Si tratta di cuffie wireless che non prevedono l’inserimento di gommini all’interno dell’orecchio o fastidiosi parti che coprono l’orecchio ma prevedono un design chiamato Open ear, pensato per mantenere l’utente “consapevole” di ciò che lo circonda.

Rispetto alle più “comuni” cuffie a conduzione ossea che sfruttano le ossa del cranio per condurre il suono (tradotto in vibrazioni), le cuffie a conduzione cartilaginea sfruttano la cartilagine del padiglione auricolare per condurre il suono: il trasduttore viene posizionato sulla cartilagine e le vibrazioni “scorrono” fino all’orecchio interno, bypassando il condotto uditivo (ciò favorisce anche l’igiene).

Le ATH-CC500BT2 risultano ergonomiche e leggere (appena 32 grammi di peso), sono resistenti all’acqua (certificazione IPX8) e garantiscono un’autonomia in riproduzione di circa 20 ore (con dieci minuti di ricarica tramite porta USB-C, si estende l’autonomia di due ore): queste caratteristiche, dipingono le cuffie come super adatte per coloro che fanno sport, anche all’aperto.

Dal punto di vista dell’audio, troviamo caratteristiche davvero interessanti: riduzione del rumore con l’intelligenza artificiale (AIVC), APSS (uno stabilizzatore per impedire che vibrazioni esterne nocive contaminino quelle emesse dalle cuffie, rovinando la qualità del suono), microfoni MEMS omnidirezionali.

Dal punto di vista della compatibilità, le ATH-CC500BT2 funzionano con dispositivi Android e iOS, ai quali possono connettersi sfruttando il Bluetooth 5.3, e supportano Siri e Google Assistant per i comandi vocali.

Per sfruttare al meglio le potenzialità delle cuffie, è necessario scaricare l’app Audio-Technica Connect (disponibile su App Store e Google Play Store) che permette di personalizzare il suono con vari parametri (incluso un equalizzatore) e di usufruire delle funzionalità Soundscape che mette a disposizione degli utenti un catalogo di suoni rilassanti per migliorare il benessere mentale.

Galleria immagini del prodotto

Audio-Technica ATH-CC500BT2: disponibilità e prezzo

Le nuove cuffie a conduzione cartilaginea Audio-Technica ATH-CC500BT2 sono già acquistabili in Italia, attraverso il sito ufficiale del produttore, e vengono proposte al prezzo di 139 euro in una sola colorazione che alterna nero e un azzurro (simil carta da zucchero). Non è escluso che, nelle prossime settimane, le cuffie possano arrivare anche nel catalogo Amazon.