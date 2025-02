Dopo il successo della sua tecnologia Firefly per la generazione di immagini basata sull’intelligenza artificiale, Adobe compie un ulteriore passo avanti introducendo Firefly Video Model, il suo primo sistema di generazione video AI. Lo strumento inizialmente annunciato nella primavera del 2023, e in seguito migliorato, entra ufficialmente in fase di beta pubblica, permettendo di creare brevi video partendo da semplici descrizioni testuali o immagini di riferimento.

Come funziona Firefly Video Model di Adobe

Il nuovo modello AI per la creazione di video sviluppato da Adobe è pensato per integrarsi direttamente nei flussi di lavoro già utilizzati dai creativi, Firefly Video Model offre diverse funzionalità avanzate, tra cui:

Text-to-Video: basta scrivere una descrizione per ottenere una clip animata in pochi secondi.

basta scrivere una descrizione per ottenere una clip animata in pochi secondi. Image-to-Video: è possibile caricare un’immagine di riferimento e trasformarla in una sequenza animata.

è possibile caricare un’immagine di riferimento e trasformarla in una sequenza animata. Modifica avanzata delle animazioni: gli utenti possono personalizzare parametri come la posizione della telecamera, il movimento della scena e altri dettagli visivi.

Allo stato attuale i video generati con Firefly AI raggiungono una risoluzione massima di 1080p a 24 fps e una durata di cinque secondi per clip, si tratta ovviamente di una prima versione, tanto più che Adobe ha già anticipato che il supporto per il 4K e modelli più avanzati (compreso un modello di ideazione più veloce e a bassa risoluzione) arriveranno nei prossimi aggiornamenti.

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova tecnologia è l’integrazione con le principali applicazioni di Adobe, come Premiere Pro e After Effects; ciò significa che i contenuti generati potranno essere facilmente modificati e rifiniti con strumenti professionali, offrendo un livello di controllo superiore rispetto ad altri generatori video AI già presenti sul mercato. Ricordiamo inoltre che Firefly è addestrato su contenuti di pubblico dominio e concessi in licenza, ed è quindi sicuro per l’uso commerciale.

La beta pubblica di Firefly Video Model è già disponibile per gli utenti, ma Adobe ha previsto un sistema di accesso basato su crediti. Il servizio sarà incluso nei piani di abbonamento di Firefly:

Firefly Standard: 9,99 dollari al mese per 2.000 crediti video/audio e fornisce fino a 20 generazioni video 1080p da cinque secondi

Firefly Pro: 29,99 dollari al mese per 7.000 crediti e fino a 70 generazioni video 1080p da cinque secondi

In ultimo, saranno disponibili anche altri due strumenti in versione beta pubblica sull’app web Firefly, ovvero Scene to Image che consente agli utenti di creare i propri riferimenti per le immagini generate dall’intelligenza artificiale utilizzando funzionalità 3D e di schizzi integrate, e Translate Audio and Video che permette agli utenti di tradurre e doppiare l’audio in oltre 20 lingue, preservando la voce originale dell’oratore.

Il debutto della beta pubblica rappresenta un passo importante verso un futuro in cui la creazione di video sarà sempre più accessibile grazie all’intelligenza artificiale, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire fino a che punto Firefly Video Model potrà rivoluzionare il settore.