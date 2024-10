Fresco è un’app di disegno e pittura di Adobe che offre una varietà di strumenti sia per l’arte digitale che per la simulazione di materiali reali come matite da disegno e acquerelli.

Progettata per dispositivi touch e stilo supportati, Adobe Fresco è disponibile su iPad, iPhone e PC Windows gratuitamente, ma le funzionalità premium come l’accesso alla libreria completa di Adobe Fonts, una selezione di pennelli molto più ampia e la possibilità di importare pennelli personalizzati, fino a qualche giorno fa richiedevano un abbonamento di 9,99 dollari l’anno.

Nonostante il prezzo onesto, Fresco non poteva comunque competere con strumenti più popolari tra gli artisti, come ad esempio Procreate che costa 12,99 dollari una tantum, quindi Adobe ha deciso di rendere il suo strumento completamente gratuito.

Ora tutte le funzionalità premium di Adobe Fresco sono accessibili senza dover sborsare nemmeno un centesimo.

Le funzionalità premium di Adobe Fresco ora sono gratis

Lanciata nel 2019 l’app Fresco e non è nota come Photoshop e Illustrator che presentano strumenti di progettazione più complessi e professionali, tuttavia offre alcune funzionalità interessanti come la simmetria che rispecchia l’opera d’arte mentre si disegna e la possibilità di animare rapidamente i disegni con dei preset.

Fresco non integra nessuna delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Adobe e offre alcuni vantaggi rispetto a Procreate, come un’app desktop e il supporto per l’archiviazione cloud.