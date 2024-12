Adobe ha presentato il suo Assistente AI di Acrobat e Reader alla fine di febbraio e al tempo funzionava solo in lingua inglese. Oggi la società ha annunciato che il chatbot supporta anche lo spagnolo e l’italiano.

Lo strumento di intelligenza artificiale di Adobe è in grado di elaborare le informazioni presenti nei file PDF, oltre che in tutti i documenti già supportati da Acrobat, come file Word, PowerPoint e file di testo, in modo da offrire all’utente la possibilità di fare domante sui contenuti, ottenere riepiloghi e sommari e molto altro.

AI Assistant di Adobe Acrobat e Reader ora supporta l’italiano

Il chatbot di Adobe Acrobat e Adobe Reader è in grado di rispondere alle domande poste dell’utente riguardo i documenti allegati e suggerire temi di approfondimento.

Insieme alle risposte l’Assistente AI di Acrobat fornisce anche i link per consentire all’utente di verificare le fonti all’interno dei documenti o approfondire. Tramite l’app mobile, il chatbot può ricevere anche richieste (prompt) vocali.

Purtroppo tutto questo non è gratis, poiché sia gli utenti del software gratuito Adobe Reader che della versione a pagamento di Acrobat devono acquistare l’abbonamento aggiuntivo di 6,14 euro al mese per poter utilizzare l’Assistente AI su desktop, Web e dispositivi mobili.