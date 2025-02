Adobe ha annunciato l’introduzione della cosiddetta intelligenza contrattuale tra le potenzialità del proprio Assistente IA per Acrobat, il chatbot integrato all’interno del diffusissimo software per la gestione dei documenti in PDF.

A un anno di distanza dal debutto, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa si prepara ad aiutare gli utenti a districarsi nel gergo contrattuale, guadagnando la capacità di capire quando un documento PDF è un contratto e di riassumere il linguaggio più complesso in forma comprensibile.

Adobe Acrobat: l’assistente IA integrato riceve nuovi poteri

La statunitense Adobe ha condotto, in collaborazione con la società di ricerca Advanis, un breve sondaggio “emozionale”, chiedendo ai consumatori come si sentissero quando avessero avuto a che fare con un contratto: leggendo i risultati, è emerso che il 70% dei consumatori ha sensazioni negative (tra rabbia e nausea); inoltre, è emerso che il 69% dei consumatori ha ammesso di aver firmato contratti senza conoscerne tutti i dettagli.

Per risolvere questa problematica, l’azienda ha annunciato una nuova potenzialità del proprio Assistente IA per Acrobat, componente aggiuntivo (a pagamento) di Acrobat disponibile da un annetto e in grado di parlare in italiano da un paio di mesi.

La novità è rappresentata dall’implementazione della intelligenza contrattuale, una suite di funzionalità che “rende più semplice e veloce la navigazione e la comprensione delle informazioni nei contratti e nei documenti contenenti accordi“. Tra le funzionalità di questa suite rientrano:

Riconoscimento dei contratti: l’assistente riconosce automaticamente quando un documento (anche scansionato) è un contratto e personalizza l’esperienza utente, generando una panoramica del contratto, evidenziando i termini chiave, fornendo un riepilogo e suggerendo domande specifiche.

l’assistente riconosce automaticamente quando un documento (anche scansionato) è un contratto e personalizza l’esperienza utente, generando una panoramica del contratto, evidenziando i termini chiave, fornendo un riepilogo e suggerendo domande specifiche. Traduzione dal “contrattese” al linguaggio comune: l’assistente genera riepiloghi e risposte usando un linguaggio chiaro e comprensibile, fornendo agli utenti la possibilità di risalire alle fonte e verificare le risposte.

l’assistente genera riepiloghi e risposte usando un linguaggio chiaro e comprensibile, fornendo agli utenti la possibilità di risalire alle fonte e verificare le risposte. Opzioni di confronto: l’assistente mette a disposizione una funzionalità di “confronto” tra varie versioni di un contratto (fino a 10 in contemporanea), evidenzia le differenze, verifica la coerenza e individua le discrepanze.

Assistente IA per Acrobat è disponibile in abbonamento (anche in Italia) al prezzo di 8,19 euro/mese; è possibile risparmiare un po’ optando per gli abbonamenti annuali, proposti a 6,14 euro/mese (con fatturazione mensile, totale di 73,68 euro/anno) e a 72,77 euro/anno (fatturato in anticipo, corrispondente a 6,06 euro/mese). Per abbonarsi, è sufficiente visitare la pagina dedicata sul portale di Adobe.

In conclusione, per maggiori informazioni sul sondaggio condotto da Adobe e Advanis, potete consultare il post pubblicato sul blog di Adobe.