All’inizio della scorsa settimana vi abbiamo proposto un recap con le informazioni più significative che sono trapelate riguardo all’atteso iPhone SE (2025), la quarta generazione di iPhone economico che si fa attendere ormai dal 2022.

Nelle ultime ore è trapelata una nuova indiscrezione, diffusa da un noto giornalista ben informato sui fatti che accadono dalle parti di Cupertino: Apple potrebbe presentare lo smartphone già la prossima settimana.

iPhone SE (2025): l’attesa è agli sgoccioli

Da anni si susseguono voci su voci riguardanti l’iPhone SE di quarta generazione, un dispositivo il cui debutto era inizialmente previsto lo scorso anno ma che, mai come adesso, sembra prossimo al lancio.

Secondo quanto diffuso da Mark Gurman, attendibile firma di Bloomberg, il colosso di Cupertino potrebbe annunciare lo smartphone (tramite il solito e freddo comunicato stampa diffuso sulla propria newsroom) già la prossima settimana:

Secondo fonti a conoscenza della questione, l’azienda prevede di annunciare il dispositivo già la prossima settimana, per poi metterlo in vendita più avanti nel mese.

Il prossimo iPhone economico in pillole

Come abbiamo avuto modo di vedere nel tempo, iPhone SE (2025) dovrebbe essere un mix tra l’estetica anteriore e alcune specifiche di iPhone 14 (presenza del notch, alcune componenti interne), le specifiche chiave di iPhone 16 (SoC A18, porta USB-C, sensore principale da 48 MP) e alcuni tratti distintivi di tutti gli iPhone economici usciti finora, come la singola fotocamera posteriore. Non dovrebbe mancare, inoltre, il supporto alle funzionalità di Apple Intelligence.

A livello di componentistica interna, il cambiamento più grande potrebbe risiedere nel nuovo modem “proprietario” che andrà a prendere il posto delle soluzioni Qualcomm, storicamente usati dalla Mela morsicata.

iPhone SE (2025) - Presunta scheda tecnica: Dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

x x Peso: 172 grammi

Display: OLED da 6,1″ (1170 x 2532 pixel) a 60 Hz

da (1170 x 2532 pixel) a SoC: Apple A18 (3 nm)

(3 nm) Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 48 MP (principale con OIS)

(principale con OIS) Fotocamera anteriore: 12 MP + SL 3D (Face ID)

+ (Face ID) Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS, USB-C

, , , , GPS, USB-C Batteria: circa 3279 mAh

Sistema operativo: iOS 18.3

Scheda tecnica completa (non confermata)

Secondo quanto trapelato finora, iPhone SE (2025) sarà disponibile in sole due colorazioni, ovvero Bianco e Nero. Non sono trapelate, invece, grosse indicazioni legate al prezzo ma sembra difficile che Apple decida di mantenere a listino il taglio da 64 GB di memoria: ipotizzando (difficile) che vengano mantenuti i prezzi della generazione 2022, considerando il 128 GB come taglio base, lo smartphone potrebbe essere proposto almeno a 579 euro.

Non ci resta che attendere la settimana prossima per scoprire se il buon Gurman avrà avuto ragione o meno: vi terremo aggiornati, come di consueto, nel caso in cui il dispositivo venisse ufficialmente annunciato da Apple.