Che il mercato dei tablet fosse in ripresa lo suggerivano già i dati di IDC relativi al terzo trimestre del 2024, molto positivi rispetto all’anno precedente. E secondo la società di analisi Canalys, i tablet hanno venduto bene anche nel quarto trimestre e per tutto il 2024, che ha segnato un’inversione di tendenza significativa per il settore, con numeri non ancora ai livelli del 2020, ma in crescita del 9,2% rispetto al 2023: 147,626 milioni di unità vendute contro i 135,245 milioni dell’anno precedente.

“Mentre il mercato dei PC si orienta verso un ciclo di aggiornamento, si assiste anche a una ripresa della domanda di tablet. Una recente indagine di Canalys sui partner di canale ha rilevato che il 52% di coloro che vendono tablet prevede un aumento delle spedizioni nel 2025, mentre il 32% prevede una performance piatta e solo il 16% un calo. Le opportunità di aggiornamento rimarranno abbondanti in una varietà di settori e verticali, poiché si prevede che gli investimenti IT si rafforzeranno dopo un lungo periodo di restrizioni di budget” ha commentato il manager di Canalys Himani Mukka.

Il 2024 del mercato dei tablet: crescono soprattutto Xiaomi e Huawei

È stato un anno positivo per i tablet, soprattutto per quelli di Xiaomi, che hanno guidato il settore con una crescita annuale del 73%, secondo quanto indicano le analisi di Canalys, che ha rilevato un +29,3% per le vendite dei tablet di Huawei, al terzo posto di una classifica dominata dalle solite Apple e Samsung.

Sia l’azienda di Cupertino, prima con notevole distacco per numero di unità vendute, 56,919 milioni contro i 27,791 milioni di Samsung, seconda classificata, sia quest’ultima, sono cresciute nel 2024 rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 5,3% e dell’8,2%. Bene anche Lenovo, con un +12% su base annua.

È dunque evidente che le aziende cinesi stiano espandendo la loro influenza anche sul mercato dei tablet, che continua tuttavia a essere dominato da Samsung e soprattutto da Apple che, anche grazie al lancio sul mercato delle nuove generazioni di iPad mini, iPad Air e iPad Pro, ha rafforzato la sua posizione in un settore in cui, pur avendo perso 1,4 punti percentuali di market share, continua a vendere più di tutti gli altri, e con notevole margine.

Con una crescita del 9,2% di unità spedite rispetto al 2023, Canalys segnala che il 2024 è stato un anno positivo in tutte le aree del mondo, a eccezione del Nord America, unico mercato in cui le vendite di tablet non sono aumentate. Come si evince dal diagramma che segue, sono ancora lontani i fasti del periodo COVID-19, in particolare il 2020 e il 2021, periodo in cui il mercato era ancor più fiorente; ma l’inversione di tendenza è netta.

