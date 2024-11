L’ultima ricerca condotta da IDC, azienda specializzata in ricerche di mercato a livello mondiale, mostra un interessante ottimismo intorno al mercato dei tablet. I dati preliminari relativi al terzo trimestre del 2024, infatti, indicano che le spedizioni a livello globale hanno registrato una crescita del 20,4% sfiorando i 40 milioni di unità vendute (39,6 milioni di unità per la precisione).

L’analisi dei dati sul mercato dei tablet

I dati vanno interpretati e non ci si può limitare al solo valore numerico. Va quindi precisato che il settore dei tablet può beneficiare di un “facile successo” se si considera che il 2023 è stato un anno particolarmente negativo per le vendite. È quindi da imputare anche a questa flessione l’importante crescita che si è registrata nel corso di quest’anno. Il settore dei tablet sta però vivendo una stagione di crescente ottimismo anche per alcuni recenti lanci di dispositivi che hanno rivitalizzato il mercato. Anche in questo ambito, ovviamente, c’è una forte incidenza dell’intelligenza artificiale ma a parte Copilot+ presente nei dispositivi Microsoft Surface al momento c’è poco altro.

Entrando nel dettaglio dell’analisi dei dati della ricerca di IDC emerge come i 5 principali produttori di tablet sono Apple, Samsung, Amazon, Huawei e Lenovo. Apple, che mantiene il primo posto con il 31,7% della quota di mercato (con un importante calo del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ha registrato un incremento lieve passando dai 12,4 milioni di tablet venduti nel corso del terzo trimestre dello scorso anno ai 12,6 milioni del terzo trimestre di quest’anno. A incidere maggiormente è stata la nuova versione di iPad Air, mentre il nuovo iPad Pro ha deluso le aspettative anche per i prezzi troppo alti soprattutto nei mercati emergenti.

Al secondo posto di questa classifica c’è Samsung che ha invece incrementato di 1,1 milioni di unità (dai 6 milioni del terzo trimestre del 2023 ai 7,1 dello stesso periodo di quest’anno) le vendite dei propri tablet. Il colosso sudcoreano detiene il 17,9% delle quote di mercato, registrando un leggero calo (0,3%) rispetto allo scorso anno, ma la crescita anno su anno è del 18,3%. A trainare questa crescita ci sono stati Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10+ con funzionalità AI e Galaxy Tab A9.

Il terzo gradino del podio è di Amazon che ritorna nella top 5 registrano un’impressionante crescita (111,33%) anno su anno. Ad aumentare è anche la quota di mercato (che sale del 5%) e il successo è da riconoscere alla nuova versione di Fire HD 8 che integra alcune funzionalità di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda Amazon, è da considerare anche che le vendite di questo trimestre sono frutto delle offerte dei due Prime Day che si sono tenuti quest’anno.

Subito fuori dal podio c’è Huawei che conferma la quarta posizione ma registrando una crescita anno su anno del 44,1% con 3,3 milioni di tablet venduti (1 milione in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso). Tra i modelli che maggiormente hanno inciso MatePad SE11 è stato sicuramente quello che ha garantito il numero maggiore di vendite anche per il prezzo molto competitivo.

Infine troviamo Lenovo che ha registrato una crescita anno su anno del 14,7% con 3 milioni di tablet venduti. Cala leggermente la quota di mercato che passa dall’8% del terzo trimestre del 2023 al 7,6% di quest’anno. Gli altri marchi detengono il 22,9% di quota di mercato con 9,1 milioni di tablet venduti nel terzo trimestre del 2024 e registrando anch’essi, presi complessivamente, una crescita anno su anno del 21,8%.