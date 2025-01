Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app di Gmail nella versione per iPhone e iPad, rivisitandola dal punto di vista estetica con i dettami del Material You.

A differenza delle controparti per dispositivi Android, non sono molte le app del colosso di Mountain View che, sui dispositivi Apple, offrono una grafica aggiornata ai più recenti canoni estetici: all’elenco che comprende app come Google Maps, Google Foto e Google Traduttore, da oggi si aggiunge anche l’apprezzatissimo client di posta elettronica.

Gmail per iOS/iPadOS si aggiorna con novità estetiche

Nelle ultime ore, sull’App Store per iOS e iPadOS, è arrivato un nuovo aggiornamento per l’app di Gmail che raggiunge la versione 6.0.250119 e guadagna, come anticipato in apertura, i dettami estetici del Material You che impattano su molti elementi dell’interfaccia grafica.

Partendo dalla schermata iniziale, la barra di ricerca si presenta ora a forma di pillola (in precedenza era rettangolare); la barra di navigazione evidenzia la scheda selezionata circondando l’icona con una pillola anziché riempirla del colore rosso; a tal proposito, il colore principale degli elementi grafici è ora il blu (con diverse tonalità, a seconda che sull’iPhone/iPad sia attivo il tema chiaro o il tema scuro).

Un’altra differenza rispetto al passato risiede nel tasto flottante per scrivere una nuova mail: in precedenza, esso aveva la forma di una pillola; adesso ha una forma rettangolare con angoli arrotondati.

Rispetto al Material You che troviamo nelle app per Android, nella interpretazione in salsa iOS/iPadOS mancano i colori dinamici che, in base al tema impostato sul dispositivo, sostituiscono il blu (predefinito) con colori prelevati dallo sfondo (gli stessi che pervadono l’interfaccia di sistema).

Come scaricare o aggiornare l’app di Gmail per iOS

Per scaricare l’app di Gmail o, nel caso in cui l’abbiate già installata, aggiornarla in modo da potere provare la nuova interfaccia utente pervasa dal Material You, dovrete rivolgervi all’App Store di Apple.

Sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (nel caso in cui non l’abbiate mai installata sul vostro dispositivo), sul simbolo della nuvoletta (nel caso in cui l’abbiate provata in precedenza ma non sia attualmente installata sul vostro dispositivo) o su “Aggiorna” nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento.