Ci sono ottime notizie per gli utenti di iPhone e iPad amanti delle serie TV disponibili su Netflix: in data odierna, il noto servizio di streaming ha annunciato un aggiornamento per i dispositivi Apple che implementa il tanto atteso pulsante di download stagionale.

Si tratta di una funzione già da tempo disponibile per la controparte Android e che, come si può facilmente intuire, consente di effettuare il download di un’intera stagione cliccando su un singolo tasto, eliminando dunque la necessità di scaricare un episodio alla volta.

Netflix per iOS: finalmente il download stagionale

In sede di annuncio della novità, Netflix ha parlato di una funzionalità lungamente richiesta dagli utenti di iPhone e iPad e già da tempo conosciuta e apprezzata dagli utilizzatori di dispositivi Android. Del resto la comodità di un singolo tasto che permette di avviare in un colpo solo il download di un’intera stagione di una serie TV di proprio interesse è evidente.

«Che ti stia preparando per un volo lungo e voglia tuffarti nella nuova stagione di The Night Agent, o per un viaggio in treno in compagnia di XO Kitty Stagione 2, o che tu stai semplicemente pianificando un po’ di relax offline, questa funzione ti viene incontro con un singolo clic», ci ricorda Netflix in sede di presentazione della novità.

L’utilizzo del tasto di download stagionale nell’app di Netflix per iOS è semplice ed intuitivo: è sufficiente recarsi nella pagina dedicata alla serie TV di proprio interesse e cliccare sul tasto “Download Season X” (è posizionato alla destra di quello “Condividi”). Per la gestione dei download e per gestire i singoli episodi scaricati, basta spostarsi nella scheda “Il mio Netflix” ed entrare nella sezione “Download”.

Se siete possessori di un iPhone o di un iPad, potete scaricare l’ultimo aggiornamento di Netflix direttamente dall’App Store cliccando su questo link.

Infine, a margine dell’annuncio, Netflix ci ha tenuto a ricordarci la top 5 dei titoli più scaricati di sempre, che comprende: Squid Game Season 1, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Squid Game Season 2, ONE PIECE e Queen Charlotte: A Bridgerton Story.