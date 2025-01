Il team di sviluppatori di Apple rilascia con una certa frequenza aggiornamenti per le varie cuffie delle serie Apple AirPods e AirPods Pro ma fino a questo momento il colosso di Cupertino non ha mai fornito molti dettagli su come procedere manualmente all’update.

Sul sito di supporto di Apple, infatti, si legge soltanto che gli aggiornamenti del firmware vengono distribuiti automaticamente mentre gli AirPods sono in carica e nel raggio di azione del Bluetooth del proprio iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi, con la precisazione che è anche possibile usare questi dispositivi per verificare che sulle cuffie sia installata la versione più recente.

Come aggiornare Apple AirPods senza problemi

Nella versione statunitense del sito di supporto di Apple nelle scorse ore è stato aggiunto un paragrafo che spiega come procedere manualmente all’aggiornamento di Apple AirPods, una soluzione che potrebbe rivelarsi utile nel caso in cui dovesse esserci un problema nel sistema di update automatico.

Ecco i passaggi da seguire:

accertarsi che gli AirPods si trovino nel raggio di azione del Bluetooth del proprio iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi

inserire gli AirPods nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio

collegare il cavo di ricarica alla custodia di ricarica, quindi collegare l’altra estremità del cavo a un caricabatterie o a una porta USB

tenere chiuso il coperchio della custodia di ricarica e attendere almeno 30 minuti affinché il firmware si aggiorni

aprire il coperchio della custodia di ricarica per ricollegare gli AirPods al proprio iPhone, iPad o Mac

controllare nuovamente la versione del firmware

Infine, per quanto riguarda l’ultima release disponibile del firmware, è la versione 7B21, il cui changelog si limita a indicare tra le novità introdotte la correzione di bug e altri miglioramenti.