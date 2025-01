Xiaomi ha lanciato Smart Ceiling Light D Series, delle plafoniere intelligenti attivate dalla presenza grazie a un sensore radar integrato che può rilevare quando qualcuno entra o esce dalla stanza. Ecco i dettagli di questi nuovi prodotti per la smart home.

Caratteristiche della plafoniera Xiaomi Smart Ceiling Light D20

Smart Ceiling Light D20 può raggiungere i 900 lumen di luminosità a 4.000 K e la temperatura del colore è regolabile tra 2.700 e 5.700 K.

La plafoniera offre controlli remoti tramite HyperOS Connect, tuttavia è compatibile con Xiaomi Home, Amazon Alexa e Google Home per i comandi vocali.

La lampada da soffitto D20 è spessa solo 6 cm e ha un diametro da 25 cm, tuttavia è disponibile anche con diametro da 35 cm (D30) e da 45 cm (D40) a seconda delle dimensioni del locale da illuminare.

La plafoniera è certificata IP50 per la resistenza alla polvere a all’intrusione di insetti ed è priva di sfarfallio visibile, data la classificazione RG0, ma vale la pena notare che i prodotti Xiaomi Smart Ceiling Light D Series sono adatti solo per soffitti in cemento.

Disponibilità delle plafoniere Xiaomi Smart Ceiling Light D Series

Al momento non è chiaro quando verranno lanciate le plafoniere Xiaomi Smart Ceiling Light D20, D30 e D40 e nemmeno in quali paesi e a quali prezzi.

Tuttavia il prodotto è stato aggiunto sul sito Web globale dell’azienda, quindi dovrebbe essere rilasciato in più paesi nel corso delle prossime settimane.