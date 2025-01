Mentre diversi utenti attendono che il proprio computer riceva la versione 24H2 di Windows 11, Microsoft ha aggiornato la sua politica inerente alla disconnessione dell’account personale, senza grossi annunci. L’azienda ha infatti aggiornato una pagina di supporto dell’Assistenza per l’account Microsoft, sottolineando come da febbraio 2025 verranno introdotti alcuni cambiamenti che, per quanto riguardino principalmente coloro che utilizzano PC pubblici o di altri, è sempre meglio tenere in considerazione.

Da febbraio fareste meglio a ricordarvi di disconnettervi dal vostro account Microsoft

A partire dal mese di febbraio l’azienda di Redmond apporterà alcune modifiche al modo in cui gli utenti accedono a un account Microsoft, nello specifico, a meno di un intervento da parte dell’utente, l’account rimarrà connesso automaticamente.

Allo stato attuale, accedendo a un account Microsoft il sistema chiede sempre all’utente se vuole rimanere connesso in modo da non dover effettuare nuovamente l’accesso la volta successiva; tuttavia ciò non accadrà più a partire da febbraio 2025 perché l’account Microsoft rimarrà collegato in maniera automatica.

Di seguito quanto riportato dalla stessa azienda:

L’esperienza di accesso al browser Web cambierà quando accedi a qualsiasi prodotto o servizio tramite il tuo account Microsoft. A partire da febbraio 2025, rimarrai connesso automaticamente a meno che tu non esca o utilizzi la navigazione privata. Se accedi dal tuo computer, il browser memorizzerà le tue informazioni di accesso; se invece accedi da un computer, telefono o tablet che non ti appartiene o a cui accedono altre persone, dovresti seguire i passaggi indicati di seguito per utilizzare una finestra di navigazione privata. La navigazione privata garantisce che altri non possano: Accedere al tuo account Microsoft, OneDrive o alla casella di posta Outlook.com.

Visualizzare la cronologia delle tue ricerche e della tua navigazione. Per uscire dal tuo account Microsoft in un browser Web, seleziona la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra della pagina e seleziona Esci . In alternativa, puoi uscire manualmente qui sotto.

Insomma, come potete notare, per quanto fosse comunque buona pratica anche prima soprattutto utilizzando dispositivi non propri o comunque disponibili anche per altri, gli utenti dovranno ricordarsi di disconnettere il proprio account Microsoft dal dispositivo.

In alternativa, l’azienda suggerisce di utilizzare la modalità privata offerta dalla maggior parte dei browser che, non salvando sul dispositivo cookie e cronologia, non manterrà nemmeno l’accesso al vostro account. Come sottolineato, la novità avrà un impatto prevalentemente su coloro che utilizzano computer pubblici o di altri, se vi limitate ad utilizzare il vostro PC personale probabilmente non noterete differenze.