Se avete deciso di seguire la parte più appassionante della Serie A 2024/25 e state aspettando soltanto l’occasione giusta per abbonarvi a DAZN, abbiamo una buona notizia per voi: la popolare piattaforma streaming ha lanciato una nuova promozione molto interessante.

Fino al 26 gennaio 2025 (salvo eventuali proroghe) sarà possibile abbonarsi al pacchetto Standard con pagamento mensile e possibilità di disdetta con 30 giorni di anticipo al prezzo di 9,99 euro al mese (invece di 44,99) per 7 mesi, decorsi i quali il canone diventerà quello normale.

DAZN è in super offerta per 7 mesi

Ricordiamo che il piano Standard consente agli utenti di seguire tutta la Serie A, la Serie B e gli altri eventi trasmessi su questa piattaforma streaming, come LaLiga, il basket italiano ed europeo, il volley, la boxe, una selezione di partite NFL, il tennis, Eurosport 1, Eurosport 2 e altro ancora. Per gli utenti è anche disponibile servizio pay per view, al momento soltanto per gli sport da combattimento.

Ricordiamo che tutti questi contenuti possono essere seguiti anche su due dispositivi contemporaneamente (a condizione che siano connessi alla stessa rete Internet).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate sfruttare questa promozione di DAZN, non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link:

Attiva DAZN a 9,99 euro per sette mesi

La promozione è disponibile soltanto per i nuovi clienti e la procedura di registrazione richiede l’inserimento di un valido indirizzo email e di un metodo di pagamento (una carta di credito, una carta di debito o PayPal).

Una volta effettuato il pagamento, l’abbonamento sarà subito attivo e sarà possibile guardare i contenuti della piattaforma.

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione.