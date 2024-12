Nelle scorse ore, TIM ha annunciato che aumenterà i costi mensili di alcune offerte della gamma TIMVISION che includono i contenuti di DAZN. La modifica contrattuale riguarda sia i clienti di rete fissa che quelli di rete mobile, rimodulazione che l’azienda sottolinea essere dovuta a “esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato”.

A seguire le informazioni da sapere su queste nuove modifiche contrattuali e sulle modalità previste per esercitare il diritto di recesso, opzione disponibile gratuitamente e senza penali, rincari che si aggiungono ad altre rimodulazioni introdotte di recente da TIM.

Rincari per TIMVISION con DAZN: le offerte coinvolte e come recedere

TIMVISION Gold e TIMVISION Calcio e Sport sono le due offerte telefoniche di rete fissa e mobile coinvolte nella rimodulazione in questione, piani il cui costo mensile aumenterà in entrambi i casi di 4 euro al mese (IVA inclusa). La modifica entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 26 gennaio 2025 per i clienti di rete mobile e dal 1° febbraio 2025 per i clienti di rete fissa.

TIM ha fatto sapere che sta informando i clienti interessati tramite messaggi specifici presenti nella fattura di linea fissa recapitata a dicembre 2024 e, per i clienti di linea mobile tramite SMS che verranno inviati a partire da dopodomani, 15 dicembre.

Essendo una modifica contrattuale, chi non intende accettare questi aumenti di prezzo può tuttavia recedere senza dover pagare costi di disattivazione né sottostare a penali. Per farlo, i clienti di rete mobile devono comunicarlo all’operatore entro il 25 febbraio 2025, entro il 28 febbraio i clienti di rete fissa.

Queste sono le modalità previste per recedere dalla propria offerta TIMVISION con DAZN:

accedendo all’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Optando per l’invio tramite posta o PEC è necessario allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto e scrivere nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Per ulteriori informazioni, anche riguardo alle procedure previste per i prodotti in comodato d’uso, vi invitiamo a consultare le comunicazioni che TIM sta inviando ai clienti interessati, o a visitare la pagina TIM Informa del sito web dell’operatore in cui ci sono tutti i dettagli al riguardo: qui per i clienti di rete fissa, e qui per quelli di rete mobile.