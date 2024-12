Negli ultimi mesi sono state diverse le promozioni lanciate da DAZN per convincere gli utenti a sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma e in queste ore ne sta per finire un’altra molto interessante.

Fino al 22 dicembre è possibile per i nuovi clienti attivare il piano Standard in versione mensile senza vincoli al prezzo scontato di 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi.

Ricordiamo che questo piano consente di seguire tutta la Serie A, la Serie B e gli altri eventi trasmessi su questa piattaforma streaming, ciò anche su due dispositivi contemporaneamente (a condizione che siano connessi alla stessa rete Internet).

DAZN ricorda che, al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al prezzo normale (44,90 euro) salvo disdetta e che la promozione è attivabile soltanto con pagamento con carta di credito, carta di debito o PayPal.

Se volete approfittare di questa promozione non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Attiva DAZN a 9,99 euro al mese per tre mesi

Il regalo di DAZN per vivere al meglio queste feste

Sempre a proposito di questa piattaforma streaming, il suo team sta avvisando gli utenti con abbonamento Standard attivo che fino al 13 gennaio 2025 potranno usufruire del piano Plus, il tutto in modo automatico e senza dover pagare alcuna differenza.

In virtù di tale upgrade, gli utenti potranno guardare tutti i contenuti trasmessi dalla piattaforma su due dispositivi contemporaneamente anche se connessi a reti diverse.

Il 14 gennaio 2025 la promozione si disattiverà in modo automatico e gli utenti abbonati al piano Standard torneranno al limite di due dispositivi in contemporanea collegati alla medesima rete.

In sostanza, il regalo di DAZN è già sotto l’albero e aspetta soltanto di essere scartato.