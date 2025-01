Il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha annunciato su Threads l’arrivo della una nuova app Edits che offrirà tutto il necessario per modificare i video tramite smartphone.

L’app Edits offrirà una scheda per trovare l’ispirazione e un’altra scheda per tenere traccia delle proprie idee, una telecamera di qualità molto più elevata per acquisire video, tutti gli strumenti di modifica tipici di un’app di editing video, oltre alla possibilità di condividere bozze con altre persone e ovviamente una facile esportazione su Instagram e potenti approfondimenti per i Reels.

L’azienda afferma di aver testato Edits con i creatori in passato, ma al momento non dice granché su questa app, tuttavia Mosseri ha anche affermato che l’obiettivo della piattaforma è fornire ai creatori i migliori strumenti, indipendentemente da quanto sta accadendo.

Probabilmente il numero uno di Instagram si riferisce al divieto di TikTok e dell’app di editing video CapCut negli Stati Uniti.

L’app di video editing Edits arriverà a marzo

Meta informa che Edits è disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple, ma bisognerà aspettare fino al 13 marzo per poterla utilizzare, tuttavia Mosseri avvisa che la prima versione dell’app sarà incompleta e invita preventivamente a essere pazienti.

Per quanto riguarda Android, al momento la società non ha specificato una tempistica di lancio dell’app Edits e si è limitata a dire che avverrà presto. Reels è la risposta di Instagram a TikTok e quindi Meta vuole offrire tempestivamente un’alternativa agli utenti statunitensi che non al momento possono più accedere al social cinese.

Ieri TikTok è stato ufficialmente bannato negli USA, ma sta già rientrando in punta di piedi nel Paese grazie a Donald Trump.