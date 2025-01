Dai precedenti brevetti è chiaro che Apple sta cercando di trovare il modo di integrare Face ID nel display dei futuri iPhone e un giorno anche la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda Face ID, l’ostacolo è la luce infrarossa che non attraversa a sufficienza il display, ma un brevetto dell’azienda di Cupertino potrebbe cambiare le cose.

In passato Apple ha provato a disattivare selettivamente determinati pixel per migliorare la permeabilità IR del pannello, ma un recente brevetto descrive una soluzione che prevede la rimozione di alcuni subpixel.

Apple potrebbe aver trovato il modo di integrare Face ID nel display dell’iPhone

Un pixel è in grado di generare qualsiasi colore perché è composto da emettitori di luce separati per il rosso, il verde e il blu, tuttavia il brevetto suggerisce che alcuni di questi subpixel potrebbero essere rimossi per consentire alla luce infrarossa di passare attraverso gli spazi vuoti.

Secondo Apple i subpixel mancanti non sarebbero visibili all’occhio poiché eliminerebbe un subpixel solo quando può utilizzare quello di un pixel adiacente per creare lo stesso colore.

Questo approccio consentirebbe inoltre di eliminare anche il cablaggio del subpixel rimosso e quindi di recuperare ulteriore spazio utile per la trasmissione IR.

Apple è dell’idea che anche alcune parti della mesh sensibile al tocco potrebbero essere rimosse nelle stesse aree, eliminando ulteriori barriere alla trasmissione a infrarossi e dato che si tratterebbe di fori di dimensioni di un subpixel, non influenzerebbero la precisione del tocco.

A questo punto la domanda che ci si pone è se vedremo questa soluzione implementata nell’iPhone 17. Ebbene, il leaker Jeff Pu ha suggerito che l’iPhone 17 Pro Max avrebbe una Dynamic Island molto più stretta, inoltre l’obiettivo di Apple per il vociferato l’iPhone 17 Air è il design più elegante possibile, quindi possiamo nutrire un certo ottimismo.