Con l’uscita di macOS Sequoia 15.1, Apple ha reso disponibili per la prima volta gli strumenti di scrittura avanzati Apple Intelligence su Mac. Bene, con un piccolo trucco potete utilizzare la nuova AI di casa Cupertino anche sulle app Windows e il nome di questo è trucco è semplice: Parallels Desktop, vediamo di capire bene come funziona e cosa si può fare.

Parallels Desktop e gli Apple Intelligence Writing Tools su Windows

Come riportato in un recente post di Parallels, chi possiede una macchina virtuale Windows su un Mac aggiornato a macOS 15.1 o versioni successive può sfruttare le capacità avanzate degli Apple Intelligence Writing Tools anche nelle applicazioni Windows. Questi strumenti permettono di revisionare e riscrivere i testi, migliorandone la leggibilità, rendendoli più professionali o sintetici a seconda delle esigenze.

Gli Strumenti di Scrittura di Apple Intelligence offrono funzionalità come:

Sintesi del testo;

Estrazione dei punti chiave;

Conversione del testo in elenchi o tabelle.

“Grazie agli strumenti Parallels, ora potete utilizzare gli Apple Writing Tools per migliorare i vostri testi in app Windows come Microsoft Word”, spiega il team di Parallels. Per poter accedere a questi strumenti, è necessario un Mac con macOS 15.1 e processore M1 o successivo, con l’opzione Apple Intelligence attivata.

Per utilizzarli, basta aprire la macchina virtuale Windows in Parallels Desktop, selezionare il menu Azioni, quindi Aggiorna Parallels Tools. Una volta completato l’aggiornamento, il menu Writing Tools sarà disponibile all’interno delle app Windows per interagire con il testo. Gli utenti possono anche utilizzare la scorciatoia Shift+Cmd+W o accedere agli strumenti dalla barra del menu di macOS selezionando Modifica -> Writing Tools.

Compatibilità e Prova gratuita di Parallels Desktop

All’inizio dell’anno, Parallels Desktop è stato aggiornato per supportare pienamente la versione ARM di Windows 11 su Mac M3, e successivamente migliorato per offrire un’esperienza ottimale anche nei giochi su Windows. È possibile provare Parallels Desktop gratuitamente.