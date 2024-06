Apple ha condiviso molte immagini aggiornate del suo sistema CarPlay di nuova generazione, tra cui una che mostra le nuove app Veicolo, Media e Clima.

Apple CarPlay di prossima generazione sarà altamente personalizzabile in modo da consentire alle case automobilistiche di adattare il design del sistema in modo univoco per i loro veicoli.

Le novità e le immagini del nuovo Apple CarPlay

A questo proposito Apple ha mostrato vari esempi di design e layout che saranno possibili con il nuovo sistema CarPlay. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Previous Next Fullscreen

Altre immagini più specifiche forniscono uno sguardo più approfondito sulle app Veicolo e Clima che ospiteranno rispettivamente le impostazioni relative al veicolo e i controlli del climatizzatore.

Apple CarPlay di prossima generazione consentirà alle case automobilistiche di mostrare avvisi personalizzati come quelli relativi allo stato di ricarica di un veicolo elettrico, oppure a un aggiornamento software disponibile, inoltre permetterà l’integrazione della fotocamera posteriore.

Apple continua a dire che i primi veicoli con CarPlay di prossima generazione arriveranno nel 2024, ma non ha ancora fornito una finestra temporale più specifica alla WWDC, eppure Aston Martin e Porsche hanno presentato in anteprima i progetti di veicoli CarPlay di prossima generazione alla fine dello scorso anno, mentre Mercedes non consentirà a CarPlay di usare tutti i display delle sue auto.