BYD si prepara al lancio europeo di ATTO 2, un nuovo modello di SUV elettrico compatto che vuole unire versatilità e tecnologie intelligenti. Il nuovo modello ha debuttato al Salone di Bruxelles e si avvicina a grandi passi all’avvio delle vendite in Europa. Scopriamolo insieme.

BYD ATTO 2 arriva in Europa con Batteria Blade e tecnologia Cell-to-Body

Il Salone di Bruxelles ha svelato BYD ATTO 2, il nuovo SUV compatto progettato per combinare la posizione rialzata tipica del segmento a un pacchetto accessibile, ideale per strade e parcheggi urbani. “Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa“, ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President di BYD. “La classe dei SUV del segmento B è incredibilmente popolare qui, e con ATTO 2 abbiamo un’offerta agile e versatile che attirerà quella vasta base di potenziali clienti. Combina tutti i punti di forza di BYD circa batterie, motori elettrici e costruzione Cell-to-Body in un pacchetto compatto che porta nuove tecnologie intelligenti alla classe dei SUV urbani“.

BYD ATTO 2 misura 4,31 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,67 metri di altezza, risultando dunque 145 mm più corta e 45 mm più stretta di ATTO 3. Offre un passo di 2,62 metri, che consente di ottimizzare lo spazio interno, ridurre gli sbalzi anteriori e posteriori e migliorare angoli di attacco e uscita. La parte anteriore del nuovo SUV elettrico offre fari full LED, con luci diurne sottili e un paraurti con angoli netti volto a esprimere un aspetto dinamico.

Lato design si fanno notare sia la linea del tetto “fluttuante”, caratterizzata da un elemento distintivo dello stesso colore della carrozzeria, sia i cerchi in lega dinamici. Sul retro spicca uno spoiler, che sovrasta la barra luminosa a tutta larghezza che collega le luci posteriori a forma di “noto cinese” (simile al numero 8) e un anello Mobius (simbolo di fortuna). Il paraurti posteriore è convesso, con ulteriori dettagli sulle protezioni che vanno a completare l’aspetto sportivo dell’auto. La vernice di serie è quella Climbing Grey, ma gli acquirenti potranno optare per le versioni Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

All’interno, ATTO 2 propone uno stile geometrico e punta su spazio e tecnologia. Offre superfici imbottite in tutte le aree chiave, maniglie integrate nelle porte anteriori e posteriori e una console centrale che include portabicchieri, bracciolo con vano portaoggetti e selettore di guida a diamante tagliato. A spiccare è il “solito” generoso display del sistema di infotainment, che può essere ruotato in verticale. Il tetto panoramico in vetro offre luce naturale nell’abitacolo, e il pavimento completamente piatto aggiunge praticità ai sedili posteriori (con schienale frazionato).

ATTO 2 valorizza la piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, ossia quella alla base di tutti i veicoli puramente elettrici dell’azienda. Utilizza la Batteria Blade, che per la prima volta in un modello compatto della compagnia sfrutta l’avanzata tecnologia Cell-to-Body (CTB): si tratta di un processo che integra completamente la batteria nel telaio del veicolo, con il coperchio superiore del pacco che fa da pavimento per l’abitacolo. Questo consente anche di offrire una maggiore rigidità della carrozzeria.

La batteria utilizzata è progettata per combinare sicurezza, durata e prestazioni, con una tecnologia che risulta efficiente in termini di spazio: questo grazie all’installazione diretta delle celle (niente montaggio in più moduli), che permette l’inserimento di una maggiore quantità di celle a parità di spazio. Realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), è priva di cobalto e nichel, resistente alle temperature estreme e progettata per la longevità; ha anche superato i requisiti del rigoroso Test di Penetrazione del Chiodo, metodo utilizzato per valutare la fuga termica della batteria e simulare le conseguenza di un incidente grave.

Il nuovo SUV compatto sarà proposto in Europa con due diverse capacità della batteria: al lancio avremo l’edizione con autonomia standard, dotata di capacità nominale di 45,1 kWh, autonomia WLTP combinata di 312 km e 130 kW; nei prossimi mesi sarà proposta anche la versione con batteria più grande, che secondo le parole di BYD offrirà l’autonomia più estesa al vertice della gamma.

Il lancio europeo di BYD ATTO 2 avverrà nel mese di febbraio: in concomitanza con il vero e proprio debutto avremo tutti i dettagli sulle specifiche, sull’equipaggiamento standard e sulla struttura della gamma. Per il momento ci dobbiamo accontentare.