Se state cercando un notebook leggero, perfetto per la mobilità, con una batteria infinita e prestazioni di alto livello, l’offerta odierna di Amazon su Apple Macbook Air 13” con Chip M3 fa proprio al caso vostro. Si tratta di oltre 300 euro di sconto rispetto al prezzo di listino (che è già competitivo in un mercato con prodotti dai prezzi al rialzo) ma soprattutto interessante considerando che si tratta di un notebook Apple e che utilizza il SoC Apple Silicon M3. Vediamo i dettagli dell’offerta.

Apple MacBook Air 13” in sconto su Amazon: ecco i dettagli dell’offerta

Precisiamo subito che l’offerta attiva in queste ore su Amazon riguarda Apple MacBook Air 13” nella sua versione con chip M3 abbinato a ben 16 GB di memoria unificata e storage SSD da 256 GB. Questo modello è perfetto per supportare a pieno anche Apple Intelligence quando arriverà in Italia avendo tanta memoria RAM a disposizione. La nuova generazione di MacBook Air non stravolge il design rispetto ai modelli dello scorso anno, puntando anche sulla sostenibilità ma migliorando sostanzialmente l’aspetto prestazionale e i consumi.

Il chip M3 che troviamo a bordo di questo modello prevede una CPU da 8 core e una GPU da 8 core, senza dimenticare il nuovo Neural Engine a 16 core che migliora le prestazioni in tutti quegli applicativi legati all’Intelligenza Artificiale. Dal punto di vista della connettività, i MacBook Air M3 affiancano ora i MacBook Pro guadagnando il supporto al Wi-Fi 6E (tri-band) e al Bluetooth 5.3 che consentono una maggiore velocità e affidabilità nelle connessioni. In chiusura non dimentichiamo il buon reparto connettività/porte e il display Liquid Retina da 13,6″ da 500 nit.

Apple Macbook Air 13” con Chip M3 e 16 GB di RAM è disponibile in queste ore al prezzo promozionale di 999€ invece di 1349€, uno sconto di ben 350€ che fanno atterrare la cifra sotto la soglia psicologica dei 1000€. Questo porta il notebook ad essere ultra competitivo rispetto a moltissimi portatili Windows che a parità di prezzo non riescono a garantire la stessa qualità costruttiva, portabilità e prestazioni.

Disponibile in offerta nelle colorazioni Mezzanotte, Argento e Galassia.