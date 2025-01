Uno dei servizi Amazon Prime si sta avviando alla conclusione: alla fine del mese chiuderà Prova prima, paga poi, il servizio che consente di ordinare capi di abbigliamento senza sborsare un centesimo e di pagare effettivamente solo quelli scelti dopo la prova (ovviamente restituendo gli altri).

Addio a Prova prima, paga poi di Amazon: chiude il servizio Prime

Prova prima, paga poi di Amazon è un programma esclusivo di Prime che permette di provare articoli idonei tra abbigliamento, scarpe e accessori da uomo, donna e bambino prima di procedere con l’acquisto. Il cliente ha tempo una settimana per provare gli articoli a casa e decidere quale (o quali) tenere, pagando solo questi ultimi. Il servizio non è disponibile per tutti i prodotti del reparto abbigliamento e accessori, ma può risultare comodo per provare nello stesso momento più numeri di scarpe, più taglie o più modelli di vestiti (fino a 6 per volta) senza dover poi attendere i rimborsi dei classici resi.

Amazon sta ufficialmente procedendo alla chiusura di Prova prima, paga poi: come indicato direttamente sul sito, l’addio avverrà il 31 gennaio 2025, ossia tra poco più di due settimane. La decisione è stata confermata da un portavoce di Amazon, che ha dichiarato a The Information quanto segue:

“Visto che il programma Prova prima, paga poi si adatta solo a un numero limitato di articoli e che i clienti utilizzano sempre di più nel nostre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come la prova virtuale, i consigli personalizzati sulle taglie, i punti salienti delle recensioni e le tabelle delle taglie migliorate per assicurarsi di trovare la misura giusta, stiamo gradualmente eliminando l’opzione Prova prima, paga poi, a partire dal 31 gennaio 2025“.

La decisione di chiudere il programma fa parte della strategia di contenimento dei costi attuata dal 2022 dal CEO Andy Jassy: in questi ultimi anni il colosso dell’e-commerce ha tagliato più di 27.000 posti di lavoro in tutta l’azienda e ha chiuso alcuni dei suoi progetti sperimentali, evidentemente ritenuti non all’altezza o troppo dispendiosi.

Avete mai utilizzato il servizio Prova prima, paga poi di Amazon? Vi dispiace che venga chiuso alla fine del mese? Fateci sapere la vostra. Avete comunque poco più di due settimane per effettuare gli ultimi ordini.