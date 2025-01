Una delle critiche fatte a Mac mini M4 è la scomodità nel raggiungere il pulsante di accensione posizionato nella parte inferiore posteriore del piccolo computer di Apple.

Al CES 2025 Satechi ha presentato la sua soluzione al problema che consiste in una base che oltre a offrire varie porte aggiuntive e un alloggiamento per un’ulteriore unità SSD, permette di accedere più comodamente al pulsante di accensione di Mac mini M4.

Caratteristiche di Satechi Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure

La base Stand & Hub with SSD Enclosure si integra perfettamente con Mac mini M4 e offre un’apertura sul retro che permette di raggiungere più facilmente il pulsante di accensione.

Frontalmente la base offre porte USB-A 3.2 e 2.0, un lettore di schede SD che promette velocità di trasferimento fino a 312 MB/s, inoltre l’alloggiamento per unità SSD NVMe consente di aggiungere fino a 4 TB di spazio per l’archiviazione locale.

Nella parte superiore dell’hub l’azienda ha ricavato uno spazio concavo per consentire un migliore flusso dell’aria espulsa dalle ventole del Mac Mini M4, inoltre la base è dotata di proprie prese d’aria inferiori.

Lo Stand & Hub con SSD Enclosure si collega al Mac mini M4 con un cavo Thunderbolt posteriore integrato nella base.

Dal punto di vista del design il supporto di Satechi non rovina affatto l’estetica di Apple Mac mini M4, ma ovviamente ne aumenta l’altezza complessiva, seppur non di molto.

Disponibilità e prezzo di Satechi Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure

Le spedizioni di Mac Mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure inizieranno il 17 febbraio, ma con disponibilità limitata, tuttavia l’azienda prevede che il prodotto sarà ampiamente disponibile da marzo (non ci sono informazioni per l’Italia). Il prezzo di vendita consigliato è di 99,99 dollari.