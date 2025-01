Disney Plus non funziona: nella serata di oggi, 7 gennaio 2025, stanno arrivando molte segnalazioni da parte degli utenti in merito ai problemi della piattaforma di streaming Disney. I problemi sembrano essere di vario tipo ma l’esito è sempre lo stesso. I contenuti della piattaforma non risultano essere accessibili. Vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Disney Plus è down? Ecco cosa succede oggi 7 gennaio 2025

In attesa di commenti da parte del’azienda, le segnalazioni su Downdetector fotografano al meglio la situazione. Come mostrato chiaramente dal grafico qui di sotto, intorno alle 20 sono iniziati i malfunzionamenti per la piattaforma di streaming di Disney con diversi utenti che stanno registrando problemi all’accesso e l’impossibilità di avviare lo streaming dei contenuti inclusi nel proprio abbonamento.

La causa del down di Disney Plus (e anche la sua diffusione) per il momento non è chiara. Si tratta, comunque, di un problema evidente e che sta impedendo a molti utenti l’accesso alla piattaforma di streaming. Come sottolineato in precedenza, non c’è ancora una conferma ufficiale in merito e, molto probabilmente, non arriveranno annunci da parte dell’azienda fino alla risoluzione dei problemi.

Per scoprire cosa fare se Disney+ non funziona potete dare un’occhiata alla guida qui di sotto, con tutti i codici di errore e le possibili soluzioni ai malfunzionamenti della piattaforma di streaming.