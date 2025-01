La GPU Geforce RTX 5080 fa parte della gamma RTX 50 “Blackwell” di NVIDIA che includerà anche la RTX 5090 e la RXT 5070 Ti.

NVIDIA annuncerà le attesissime GPU RTX 5080 e RXT 5090 il 6 gennaio, un giorno prima dell’inizio ufficiale del CES 2025, tuttavia una fuga di notizie suggerisce la data di lancio della GeForce RTX 5080 che dovrebbe costare molto meno della RTX 5090.

Trapelano date di lancio e prezzi delle GPU NVIDIA RTX 5080 e 5090

Secondo HKEPC, fonte affidabile con sede a Hong Kong, il colosso dei chip rilascerà la scheda grafica GeForce RTX 5080 il 21 gennaio. Tuttavia VideoCardz afferma che la RTX 5090 e la RTX 5070 Ti non usciranno lo stesso giorno della RTX 5080.

Nel frattempo l’informatore wxnod ha pubblicato su X un’immagine che riporta i presunti prezzi in Cina dei due modelli: 9.999 yuan (circa 1370 dollari) per la RTX 5080 e 18.999 yuan (circa 2.600 dollari) per la RTX 5090.

Si vocifera che la RTX 5080 includerà 10.752 core CUDA, mentre la RTX 5090 ne includerà più del doppio, quindi la differenza di prezzo potrebbe essere effettivamente notevole tra i due prodotti.

NVIDIA non sarà l’unica azienda a presentare nuove schede grafiche questo mese, poiché AMD dovrebbe annunciare le GPU RDNA 4 il 6 gennaio, mentre Intel dovrebbe lanciare la GPU ARC B570 di fascia media il 16 gennaio.

Ormai il CES 2025 è dietro l’angolo, ma potrebbero emergere ulteriori dettagli anche prima dell’inizio della fiera di Las Vegas.