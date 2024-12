Gli Apple Mac M4 stanno iniziando a diffondersi tra gli utenti e come tutti i nuovi prodotti ora stanno spuntando i primi problemi.

Alcuni utenti stanno segnalando sui forum di Apple Community e Reddit che i loro Mac M4 sembrano non supportare in modo adeguato alcuni monitor ultrawide, nello specifico quelli con risoluzione 5K2K (5120 x 2160).

Secondo i rapporti i Mac M4 non visualizzano le opzioni di risoluzione appropriate per questi monitor, causando una visualizzazione sfocata dell’interfaccia e dei testi.

Gli utenti affermano che gli stessi monitor funzionano benissimo con i Mac precedenti, sia i modelli Intel che Apple Silicon, ma quando sono collegati a un Mac M4 non supportano più la modalità HiDPI che aumenta la risoluzione dell’interfaccia per renderla più nitida.

Sebbene la maggior parte delle lamentele sembri provenire da possessori di Mac mini M4, ci sono segnalazioni di problematiche analoghe anche da parte di utenti di MacBook Pro M4.

I Mac M4 sembrano non supportare HiDPI con alcuni monitor ultrawide

Alcuni utenti Mac M4 sono riusciti ad abilitare HiDPI tramite strumenti di terze parti come BetterDisplay, ma questo espediente ha portato ad altri inconvenienti come la frequenza di aggiornamento del display che da 75 Hz è scena a 60 Hz.

Al momento della scrittura Apple deve ancora riconoscere questo bug, quindi chi possiede un monitor ultrawide 5K2K dovrebbe evitare di acquistare un Mac M4 finché il problema non verrà risolto.